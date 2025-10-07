Castiglione Olona
Grande Musica a Castiglione Olona: “La Luce In /Oltre” con il Coro e Orchestra Masolino Ensemble
Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica e sinfonica si terrà Venerdì 10 Ottobre 2025 a Castiglione Olona. Il Coro e Orchestra Masolino Ensemble presenterà il concerto dal titolo “La Luce In /Oltre” nella Chiesa della Beata Vergine del Rosario, con inizio alle ore 21:00.
L’ingresso all’evento, patrocinato dalla Provincia di Varese e dalla Regione Lombardia, è gratuito.
Sotto la direzione artistica e musicale del Maestro Matteo Madella, l’Ensemble guiderà il pubblico attraverso un programma eclettico che spazia dal Romanticismo al Novecento.
Il programma include opere di alcuni dei compositori più celebri della storia della musica:
Mendelssohn-Bartholdy: l’Ouverture de Le Ebridi.
Tchaikovsky: due estratti dai balletti, Lo Schiaccianoci e Il valzer dei fiori.
Dvořák: il celebre Allegro moderato, op. 72, n. 2 delle Danze Slavoniche.
Mozart: il Venite Iesu Sollemnes de Confessore (K 339), brano sacro di grande intensità.
Jenkins: l’Allegretto da Palladium.
Rameau: l’Air di Tendre Amour e il celebre Les Sauvages da Les Indes Galantes (estratto).
I Solisti
A dare voce e corpo al repertorio saranno quattro solisti di grande talento:
Laura Scotti (soprano)
Anna Bessi (contralto)
Andrea Ceron (tenore)
Oliviero Pari (basso)