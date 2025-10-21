Il “Don Carlo” di Verdi in scena al Museo del Tessile di Busto Arsizio

L’apertura della stagione musicale 2025/26 della Ponchielli Ets-Aps è in programma domenica 26 ottobre 2025 alle ore 16.45 nella Sala Conferenze del Museo del Tessile.

Il sodalizio bustese porterà in scena l’opera più monumentale di G. Verdi, “Don Carlo”, che verrà rappresentata in novanta minuti con azione scenica e lettura cameristica.

Considerato uno dei capolavori più noti di Giuseppe Verdi, l’opera Don Carlo è tratta dall’omonima tragedia di Friedrich Schiller incentrata sulla figura del principe Carlo, figlio del re di Spagna Filippo II. Amore, amicizia, lealtà filiale, ragione di Stato, religione, liberazione dei popoli oppressi : sono tanti e tutti attualissimi i temi che si intrecciano in questo melodramma, che debuttò a Parigi nel 1867, cinque anni dopo La forza del destino e quattro prima dell’Aida. Oggi ascolteremo una riduzione della versione dell’opera in 4 atti andata in scena per la prima volta al Teatro Comunale di Bologna il 27 ottobre 1867.

Nel cast internazionale della Compagnia di Canto Vittorio Tosto ci saranno: il basso Oliviero Pari (Filippo II) , Il tenore Antonio Signorello (Don Carlo), il baritono Cesare Kwon (Rodrigo) il soprano Eleni Komnì (Elisabetta), il mezzosoprano Nobuko Alma Nakayama (Eboli).

La direzione della compagine vocale è affidata al Maestro concertatore al pianoforte Atsuko Nieda, con le scene di Federico Cordella e le luci di Claudio Colombo.

Presenta e narra Francesco Rumi.

Ingresso: 12 Euro con aperitivo (Ridotto 10 euro under 25/over 65)

Prenotazione: laponchielli@gmail.com, 3757439521.