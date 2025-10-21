Il “Don Carlo” di Verdi in scena al Museo del Tessile di Busto Arsizio
È l'apertura della stagione musicale di La Ponchielli Ets-Aps
L’apertura della stagione musicale 2025/26 della Ponchielli Ets-Aps è in programma domenica 26 ottobre 2025 alle ore 16.45 nella Sala Conferenze del Museo del Tessile.
Il sodalizio bustese porterà in scena l’opera più monumentale di G. Verdi, “Don Carlo”, che verrà rappresentata in novanta minuti con azione scenica e lettura cameristica.
Considerato uno dei capolavori più noti di Giuseppe Verdi, l’opera Don Carlo è tratta dall’omonima tragedia di Friedrich Schiller incentrata sulla figura del principe Carlo, figlio del re di Spagna Filippo II. Amore, amicizia, lealtà filiale, ragione di Stato, religione, liberazione dei popoli oppressi : sono tanti e tutti attualissimi i temi che si intrecciano in questo melodramma, che debuttò a Parigi nel 1867, cinque anni dopo La forza del destino e quattro prima dell’Aida. Oggi ascolteremo una riduzione della versione dell’opera in 4 atti andata in scena per la prima volta al Teatro Comunale di Bologna il 27 ottobre 1867.
Nel cast internazionale della Compagnia di Canto Vittorio Tosto ci saranno: il basso Oliviero Pari (Filippo II) , Il tenore Antonio Signorello (Don Carlo), il baritono Cesare Kwon (Rodrigo) il soprano Eleni Komnì (Elisabetta), il mezzosoprano Nobuko Alma Nakayama (Eboli).
La direzione della compagine vocale è affidata al Maestro concertatore al pianoforte Atsuko Nieda, con le scene di Federico Cordella e le luci di Claudio Colombo.
Presenta e narra Francesco Rumi.
Ingresso: 12 Euro con aperitivo (Ridotto 10 euro under 25/over 65)
Prenotazione: laponchielli@gmail.com, 3757439521.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.