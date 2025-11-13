A Comabbio un viaggio musicale tra le note di Vivaldi

Le emozioni della musica classica accendono la chiesa di San Giacomo Apostolo a Comabbio sabato 15 novembre alle 21:00 in occasione di Essenze Vivaldiane: il concerto dedicato alle sfumature delle opere di Antonio Lucio Vivaldi. L’ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra gli Amici della Scala Santa e l’Amministrazione comunale di Comabbio (in particolare la consigliera delegata alla Cultura Elena Chioatto), per avvicinare il pubblico alla musica barocca attraverso un evento capace di affascinare anche i non esperti.

Non solo Le quattro stagioni

Quando si parla di Vivaldi, il pensiero corre subito al celebre ciclo de Le quattro stagioni. Tuttavia, il concerto di Comabbio vuole offrire uno sguardo più ampio sulla produzione del compositore veneziano, esplorando anche pagine meno note ma altrettanto evocative. Dai concerti per violino alle sonate, dalle composizioni sacre alla musica operistica, l’universo vivaldiano sarà raccontato attraverso un ricco repertorio selezionato per l’occasione.

Tre interpreti d’eccezione

Protagonista della serata sarà il soprano Vincenza Giacoia, artista formata al Conservatorio di Como e perfezionatasi con il soprano Luciana Serra e il regista Antonello Madau Diaz, figura storica del Teatro alla Scala. Giacoia ha alle spalle un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, con produzioni discografiche e progetti culturali mirati ad ampliare il pubblico della lirica.

Accanto a lei si esibiranno Chiara Bottelli, violinista diplomata al Conservatorio “Cantelli” di Novara, già parte di importanti orchestre italiane e collaboratrice di artisti pop internazionali come Annie Lennox e Irama, di cui è primo violino nei tour; e Stefano Gobbo, pianista, organista e docente, con attività concertistica in tutta Europa, attivo sia come solista che come accompagnatore di cantanti e cori.