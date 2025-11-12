“Quello che le donne non dicono”, Elmec e AlBorde insieme per uno spettacolo contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Elmec si trasforma in palcoscenico per lo spettacolo teatrale “Quello che le donne non dicono” realizzato della Compagnia Teatrale AlBorde. L’evento aperto al pubblico, si terrà martedì 25 novembre alle 18.30 nel Campus Elmec di Brunello (VA). Per partecipare, basta registrarsi qui.

Un teatro che nasce dall’ascolto

Lo spettacolo, interpretato dagli attori della Compagnia AlBorde, è il frutto di un percorso corale fatto di laboratori, interviste e confidenze raccolte da donne di età e storie diverse, ma anche dai collaboratori di Elmec che hanno contribuito alla scrittura di testi e scene. Ne è nato un racconto intenso e autentico, dove i “non detti” femminili prendono forma attraverso parole, canto e movimento. Sul palco, emozione e consapevolezza si intrecciano in un ritmo vivo e partecipato, capace di coinvolgere il pubblico in uno spazio di ascolto condiviso. Elmec e AlBorde uniscono così arte, impresa e responsabilità sociale in un evento che invita alla riflessione collettiva contro ogni forma di violenza di genere.

Il programma

La serata si aprirà alle 18.30 con un’introduzione a cura di Elisa Bisceglia, Direttrice Sostenibilità e Fiducia di Elmec.

Alle 18.40 andrà in scena lo spettacolo, seguito alle 19.40 da un momento di confronto con il pubblico.

La serata si concluderà alle 20.00 con un aperitivo conviviale aperto a tutti i partecipanti.

Info & Iscrizioni

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: è possibile riservare il proprio ingresso compilando il form disponibile al link ufficiale dell’evento. Prenotazione obbligatoria qui.