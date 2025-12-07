Il 13 dicembre Rossella Bellantuono omaggia Mia Martini al Teatro Italia di Germignaga

Sabato 13 dicembre alle ore 21:00 il Teatro Italia di Germignaga ospita “Ti regalo un sorriso. Omaggio a Mia Martini”, il concerto-spettacolo con cui Rossella Bellantuono (nella foto) celebra una delle voci più intense e indimenticabili della musica italiana, a trent’anni dalla sua scomparsa. Un omaggio raffinato, intriso di melodie italiane e suggestioni mediterranee, che porta sul palco la forza artistica ed emotiva di Mimì.

Ad accompagnare la voce calda ed energica di Bellantuono una band d’eccezione: Romeo Velluto alle chitarre, Alessandro Carlà al pianoforte e alle tastiere, Marcello Marson al basso e Alessio Turconi alla batteria e alle percussioni. La consulenza artistica è affidata ad Alessandra Faiella.

«Con questa grande band – spiega Bellantuono – voglio portare in scena la bellezza di Mia Martini, una bellezza coraggiosa che insegna ad accogliere le fragilità, con corde poetiche e talvolta brillanti». Il titolo “Ti regalo un sorriso” richiama proprio l’anima luminosa e vitale dell’artista: «Mimì sapeva donare sorrisi e profondità».

Claudio Cadario, direttore artistico del Teatro Italia e della Compagnia Youkali, assicura una serata memorabile: «La voce straordinaria di Rossella, unita alla sua energia, offrirà al pubblico un’esperienza che rimarrà nel cuore».

Nel concerto troveranno spazio alcuni dei brani più significativi di Mia Martini, riproposti con nuovi arrangiamenti energici e intimisti, in omaggio a un’artista capace di fondere folk, rock e blues con grande modernità.

Dopo la pausa natalizia, la stagione del Teatro Italia riprenderà sabato 17 gennaio con “Kohlhaas”, lo storico spettacolo di Marco Baliani, per poi proseguire con un febbraio ricco, tra cui l’arrivo del premio Ubu Mario Perrotta e il primo appuntamento dedicato a bambini e famiglie.

Confermato anche il biglietto sospeso, iniziativa solidale che permette di donare un ingresso a chi non può permetterselo.

Biglietti

Ingresso unico: €15 (posti liberi non numerati)

Prenotazioni: 339 129 1433 (12:00–18:00) – direzioneyoukali@gmail.com

Ritiro biglietti: dalle 16:30 il giorno dello spettacolo presso il Teatro Italia, Via G. Mameli 20, Germignaga (VA).