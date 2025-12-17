“Luce d’inverno”: il concerto di Natale all’Eremo di Santa Caterina del Sasso

La Provincia di Varese è orgogliosa di patrocinare “Il Concerto di Natale: Luce d’inverno”, un evento che si terrà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 16:00, nello scenario suggestivo dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (VA), un luogo di grande valore storico e paesaggistico, di proprietà dell’Ente.

L’iniziativa fa parte della rassegna “Territori in Concerto”, un progetto dell’Orchestra da Camera “Canova” che unisce la musica al territorio, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico della provincia di Varese.

Sul palco, l’Orchestra Canova, diretta dal Maestro Enrico Pagano, sarà accompagnata dal violoncellista Matteo Fabi. Il programma musicale prevede un’accattivante selezione di concerti grossi di Georg Friedrich Händel e, in anteprima assoluta, l’esecuzione del “Concerto per violoncello” di Davide Tramontano, commissionato dall’Orchestra Canova.

Il concerto sarà un viaggio sonoro che, nel cuore dell’inverno, esplorerà le luci e le ombre della musica barocca di Händel e il linguaggio raffinato e evocativo del nuovo brano di Tramontano. Il programma offre un equilibrio perfetto tra slancio e misura, in un paesaggio sonoro che invita l’ascoltatore a una riflessione profonda, per un’esperienza musicale unica.

Biglietti e informazioni:

Il costo del biglietto è di 10 euro per l’ingresso intero e 8 euro per i giovani under 30. È possibile acquistare i biglietti online su Mailticket o direttamente sul posto, a partire dalle 15:30, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Per maggiori dettagli, è possibile contattare la produzione dell’Orchestra Canova all’indirizzo email: produzione.canova@gmail.com.

L’evento è reso possibile grazie al supporto del Ministero della Cultura, della Regione Lombardia e della Fondazione Comunitaria del Varesotto. La rassegna “Territori in Concerto” si inserisce nel progetto di valorizzazione culturale e paesaggistica che il territorio provinciale sta vivendo, rendendo la musica un motore di sviluppo e partecipazione sociale.