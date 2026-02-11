Fantasmi, Equivoci e Colpi di scena nella Commedia teatrale “Spirito Giocoso” a Sesto Calende

Lo spettacolo teatrale è una rappresentazione in stile Inglese, ricca di ironia, equivoci e colpi di scena con finale a sorpresa interpretata dagli attori dell’Associazione Culturale Arte di Omeg

Sabato 14 marzo andrà in scena “Spirito Giocoso”, una brillante commedia teatrale in stile inglese, presso il salone del Centro Studi Angelo dell’Acqua (Censad) di Sesto Calende alle ore 18.00 con ingresso libero e le offerte raccolte saranno devolute a favore dell’Associazione ALMA Crescere al Centro APS.

Lo spettacolo teatrale è una rappresentazione in stile Inglese, ricca di ironia, equivoci e colpi di scena con finale a sorpresa interpretata dagli attori dell’Associazione Culturale Arte di Omega, con regia e adattamento di Andrea Gherardini.

Ambientata nell’Inghilterra anni ’40, la commedia racconta di uno scrittore di successo che, al fine di documentarsi in vista della stesura del suo nuovo romanzo giallo sul tema dello spiritismo, organizza insieme alla seconda moglie, una seduta spiritica con la collaborazione di una bizzarra medium, di una coppia di amici e della cameriera di casa. Durante la seduta, per errore, viene evocato lo spirito della sua prima moglie, la quale si materializza risultando però visibile solo al marito. Equivoci e colpi di scena si succederanno fino ad un finale a sorpresa

L’opera è un libero adattamento da “Blithe Spirit”, una delle commedie più celebri e brillanti del drammaturgo inglese Noël Coward, scritta nel 1940 e debuttata a Londra nel 1941.

La rappresentazione teatrale di Sesto Calende è organizzata dall’associazione ALMA e l’ingresso è ad offerta libera.

Per informazioni e prenotazione si può scrivere a : info.alma17@gmail.com

L’indirizzo:

salone della Comunità

Centro Studi Angelo dell’Acqua (Censad),

via Indipendenza n. 7 a Sesto Calende (parcheggio interno)

ATTORI E INTERPRETI

Ruth Condomine Eleonora Visco Gilardi

Charles Condomine Andrea Gherardini

Elvira Vittoria Galante Proserpio

Madame Arcati Silvia Lapetina

Violet Bradmand Gessica Colli

Dr. George Bradmand Gian Maria Ferraris

Edith Elisa Modelli

Voce di Serafino Alberto Gherardini

MUSICHE a cura di Romano Ricca

ADATTAMENTO E REGIA Andrea Gherardini