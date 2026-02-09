“Incomica, il (non)sense della vita”: gli Eccentrici Dadarò in scena a Cardano

Allo spazio Sbocc in via Vittorio Veneto la rassegna di Circo Teatro porta uno spettacolo di “gags esilaranti e lazzi sorprendenti”

Venerdì 20 febbraio la rassegna Circo Teatro dello SbocciArte di Cardano al Campo ospiterà gli Eccentrici Dadarò con il loro incredibile spettacolo “Incomica, il (non)sense della vita”.

“Tra gags esilaranti e lazzi sorprendenti i tre personaggi accompagneranno il pubblico nel viaggio della Vita, fatto di cadute e fallimenti, successi e trionfi. Sempre insieme, alle volte amici, altre rivali, in un equilibrio instabile per raggiungere l’ambita meta: la felicità”

L’arte del trasformismo utilizzata come macchina del tempo li farà peregrinare tra passato e futuro facendoci amare le loro avventure e sventure, come solo i Clown sanno fare.

Gli spettacoli di Sbocc – nel complesso della Casa del Popolo di via Vittorio Veneto 1 – sono gratuiti, a offerta liberissima. Si può prenotare a questo link.

Gli organizzatori segnalano la possibilità di cenare all’adiacente Circolo Quarto Stato, nello stesso cortile.