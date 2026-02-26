La “biondina in gondoleta” arriva in sala consiliare di Angera

Le canzoni da battello, nate per l’intrattenimento sulle gondole, diventano il punto di partenza per esplorare l’universo femminile di una Venezia che fu crocevia di culture e idee tra Oriente e Occidente. L’appuntamento è per venerdì 13 marzo alle 21 nella Sala Consiliare di Angera, dove il musicista Maurizio Padovan dell’Accademia Viscontea propone un concerto multimediale inserito nel programma per la Giornata Internazionale della Donna.

Il titolo dell’evento, La biondina in gondoleta, richiama il celebre brano ispirato alla nobildonna Marina Guerini Benzon. Attraverso un repertorio che spazia dal XVI al XVIII secolo, la serata ricostruisce il mito della Serenissima, definita nelle memorie dei viaggiatori del tempo come una città «unica al mondo». Il percorso narrativo e musicale si snoda tra i salotti privati delle gentildonne e la realtà regolamentata delle cortigiane, toccando anche l’eccellenza delle cosiddette «figlie di coro». Queste ultime erano giovani trovatelle degli ospedali veneziani che, nonostante la vita di clausura, diventavano musiciste virtuose capaci di attrarre il pubblico di tutta Europa.

Durante la serata viene dato spazio anche alla figura di Elena Cornaro, la prima donna a ottenere una laurea al mondo. Maurizio Padovan, violinista e ricercatore storico, torna ad Angera dopo aver presentato negli anni scorsi programmi dedicati alla storia del vino e alla Liberazione. Direttore dell’Accademia Viscontea e responsabile del progetto «L’Altro Violino», Padovan cura da tempo la diffusione della storia della danza e della musica attraverso saggi e centinaia di concerti eseguiti in ambito internazionale.