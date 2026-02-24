La magia di Luca Bono sbarca a Busto Arsizio: al Manzoni arriva “L’Illusionista”

L’appuntamento è per venerdì 13 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Manzoni in via Calatafimi 5. Per dettagli sulla disponibilità dei posti e l’acquisto dei biglietti è possibile consultare i siti ufficiali

Dimenticate il classico cilindro e il frac d’ordinanza. Venerdì 13 marzo, alle ore 21:00, il Teatro Manzoni di Busto Arsizio apre le porte a Luca Bono e al suo one man show “L’Illusionista”. Lo spettacolo, che vanta la regia e la direzione artistica di Arturo Brachetti, approda per la prima volta sul palco bustocco dopo aver collezionato sold out in tutta Italia e aver superato i 65.000 spettatori.

Un percorso tra sogni e realtà

Luca Bono, classe 1992 e già Campione Italiano di Magia a soli 17 anni, è considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione. Lo spettacolo non è una semplice sequenza di numeri di prestigio, ma un vero e proprio lavoro teatrale autobiografico. In scena, l’artista ripercorre la propria storia: dagli esordi incuriositi dal fratello Davide dopo un incidente sui go-kart, fino ai palcoscenici internazionali e al prestigioso Mandrake d’Or di Parigi.

Il pubblico assisterà a un mix di:

Grandi illusioni ed effetti scenici di forte impatto emotivo.

Momenti di close up e manipolazione di oggetti, resi visibili anche dalle ultime file grazie all’ausilio di grandi schermi.

Coinvolgimento diretto degli spettatori in una formula che fonde tecnologia e arti magiche.

Il cast e la produzione

Accanto a Bono ci sarà Sabrina Iannece, artista e co-protagonista con un passato nella danza acrobatica e nel twirling, che da anni collabora stabilmente con l’illusionista torinese. La produzione è affidata a Muvix Europa, realtà specializzata nel coniugare l’illusionismo con diverse discipline dello spettacolo.

Informazioni e biglietti

L’appuntamento è per venerdì 13 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Manzoni in via Calatafimi 5. Per dettagli sulla disponibilità dei posti e l’acquisto dei biglietti è possibile consultare i siti ufficiali:

cinemateatromanzoni.it

www.lucabono.com