“Luci e ombre” del pianoforte: lezione-concerto di Adalberto Maria Riva a Maccagno

Il Romanticismo musicale approda a Maccagno con il secondo appuntamento di Paesaggi Sonori. Domenica 22 febbraio, alle ore 17, l’Auditorium Bruno Compagnoni ospiterà la lezione-concerto «Luci e ombre», curata dal maestro Adalberto Maria Riva, un viaggio tra i grandi classici e le figure rimaste troppo a lungo nell’ombra della storia della musica.

Un viaggio nel Romanticismo tra grandi nomi e scoperte

Dopo aver esplorato la Vienna tra Sette e Ottocento, il programma si sposta ora sul Romanticismo. La prospettiva del maestro Riva resta quella del confronto: accanto ai giganti del calibro di Schumann, Mendelssohn o Chopin, verranno proposti brani di compositori meno noti. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle figure femminili, con le opere di Fanny Mendelssohn e Clara Schumann, fino alla polacca Maria Szymanovska, artista molto apprezzata dallo stesso Chopin.

Le perle del repertorio italiano

Non mancheranno le sorprese per i più curiosi. Il programma prevede infatti l’esecuzione di alcune “chicche” tratte dal repertorio strumentale italiano del periodo. Si tratta di brani che storicamente sono rimasti in secondo piano rispetto alla grandiosità del melodramma firmato da Bellini, Donizetti e Verdi, ma che conservano un valore artistico e una profondità tutta da riscoprire sotto le dita del pianista milanese.

Il profilo internazionale di Adalberto Maria Riva

Adalberto Maria Riva vanta una formazione d’eccellenza tra il Conservatorio di Milano e Losanna. La sua carriera è costellata di premi internazionali, tra cui la menzione speciale dell’IBLA Grand Prize che lo ha portato a debuttare alla Carnegie Hall. Con quasi un migliaio di recital all’attivo tra Europa e Nord America, Riva è noto per la sua capacità di unire l’esecuzione tecnica alla divulgazione, portando avanti da anni cicli di conferenze-concerto sulla letteratura pianistica tra l’Italia e la Svizzera.

Un progetto corale per il territorio

L’evento fa parte della rassegna Paesaggi Sonori, un’iniziativa di Momenti Musicali realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino. Il progetto gode del sostegno dei Comuni di Maccagno e Marchirolo, della Fondazione Comunitaria del Varesotto e della collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano. L’ingresso è libero e gratuito, con la possibilità di lasciare un’offerta per sostenere le attività dell’associazione.