Serate musicali del Liceo Manzoni di Varese: Duo Dama

Ad inaugurare la quarta edizione della rassegna sarà il duo composto dal soprano Mariachiara Cavinato e dal chitarrista Davide Crenna

Venerdì 6 febbraio alle ore 20:30, presso il Salone Estense, riprendono le “Serate musicali” dei docenti del Liceo Manzoni di Varese. Ad inaugurare la quarta edizione della rassegna sarà il Duo Dama, composto dal soprano Mariachiara Cavinato e dal chitarrista Davide Crenna, che presenterà un affascinante e raffinato repertorio del periodo della Belle Époque. I due maestri, infatti, condurranno il pubblico in un viaggio musicale tra Francia, Spagna ed Italia di inizio Novecento sulle note di Gabriel Fauré, Manuel de Falla e Mario Castelnuovo-Tedesco.

Serata di beneficenza a favore di Associazione TINCONTRO.