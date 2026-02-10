Tre anziani cercano moglie sul palco del teatro di Golasecca

Prosegue a Golasecca la rassegna teatrale “Su il Sipario”, che accompagna il pubblico nella stagione 2025-2026 con una serie di appuntamenti dedicati al teatro popolare e dialettale. Il prossimo spettacolo è in programma sabato 14 febbraio alle 21 al teatro San Luigi di via Monte Tabor 2.

Sul palco arriva la compagnia “Gnocc e Purpett” con la commedia brillante in due atti “Trii vègg cerchen miee”, testo di Lionello Turrini e regia di Monica Brocca. Uno spettacolo che gioca sui dialetti lombardo, veneto, campano e siciliano, mescolando lingue e caratteri per dare vita a una storia leggera e divertente.

La trama ruota attorno a tre anziani: due vedovi e uno “zitellone” che trascorrono le giornate seduti su una panchina del parco, chiacchierando del più e del meno. Tra sogni di giovinezza eterna, improbabili vincite alla lotteria e fantasie su donne giovani, i tre protagonisti si immaginano improvvisamente ricchi e ambiti. Da qui prende il via una catena di equivoci esilaranti che coinvolge zitelle, badanti e persino registi, tutti a caccia dei tre vispi vecchietti, fino a un finale che promette più di una sorpresa.

La rassegna “Su il Sipario” è organizzata dalla parrocchia Santa Maria Assunta di Golasecca. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo oratoriosanluigigolasecca@gmail.com