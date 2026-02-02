Una serata con il Cai di Luino per ricordare Vittorina e il trekking “Selvaggio blu”

Il Cai di Luino invita tutti i soci alla proiezione di un filmato realizzato durante il trekking in Sardegna lungo il famoso itinerario “profondo blu”, con tante immagini per ricordare Vittorina, socia recentemente scomparsa, che insieme al marito Bertino, Francesco e Donato ha partecipato all’avventura. L’appuntamento è per giovedì 12 febbraio alle 21 alla sede del Cai di Luino.

Il “Selvaggio Blu” è un trekking particolarmente impegnativo che si svolge sull’orlo delle falesie calcaree a picco sul mare nel golfo di Orosei, nella Sardegna centro orientale. E’ stato ideato negli anni ’80 da due alpinisti italiani, Mario Verin e Peppino Cicalò, che per primi, affascinati dalla bellezza selvaggia di questo tratto di costa, hanno faticosamente percorso tratti di sentieri dei pastori e delle loro greggi legandoli con percorsi cercati e scoperti a fatica tra i calcari e la vegetazione del Supramonte.

Ingresso libero