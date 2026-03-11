A Varese la nuova “Serata musicale “del Liceo Manzoni

Continuano le Serate musicali del Liceo Manzoni di Varese. Venerdì 13 marzo alle 20:30 sarà il momento di Chiara e Grazia Pellegatta, che si esibiranno al pianoforte a quattro mani. Il concerto si terrà all’aula magna di via Morselli 10 a Varese.

Come tutti gli appuntamenti delle Serate musicali organizzate dal Liceo Manzoni, l’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito del Liceo Manzoni di Varese.

Cinque appuntamenti musicali di alto profilo

La rassegna di lezioni-concerto proposta dal Liceo musicale statale Manzoni, giunta quest’anno alla quarta edizione, prevede cinque appuntamenti serali in programma tra febbraio e aprile, con protagonisti i docenti del liceo, impegnati in un percorso musicale di alto profilo artistico e divulgativo.

La rassegna è organizzata dal Liceo Manzoni con il patrocinio del Comune di Varese e con la collaborazione dell’associazione Tincontro e della Comunità pastorale Sant’Antonio Abate di Varese.

«Le Serate musicali – spiegano gli organizzatori – nascono per avvicinare la cittadinanza alla musica colta attraverso un formato accessibile. Durante le serate, infatti, l’esecuzione dal vivo sono accompagnate dalla spiegazione delle opere e dei contesti storici e stilistici. Un progetto che arricchisce la vita culturale della città e valorizza le competenze artistiche e didattiche del liceo musicale».

Accanto alla dimensione culturale, l’iniziativa ha anche una finalità benefica. Nel corso della rassegna sarà infatti promossa una raccolta fondi a sostegno delle attività dell’associazione Tincontro, impegnata nel prendersi cura dei piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Del Ponte di Varese.

Tra le novità dell’edizione 2026, spicca lo svolgimento di uno degli eventi nella suggestiva cornice della Chiesa di San Vittore in Casbeno, che andrà ad affiancarsi alle sedi già consolidate, il Salone Estense e l’Aula Magna del Liceo Manzoni. La stagione si impreziosisce cosi con i suoni delle 1701 canne del maestoso organo prodotto nel 1952 a opera della prestigiosa ditta Mascioni di Cuvio.