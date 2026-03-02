Al Teatro Soms di Caldana una serata di comicità con “Cercasi erede”

La compagnia “Il Portico degli Amici” è una realtà teatrale radicata nel territorio, impegnata da anni nella promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo

Appuntamento con il teatro sabato 7 marzo 2026 alle ore 20.30 al Teatro Soms di via Malgarini, nella frazione Caldana di Cocquio-Trevisago.

La compagnia “Il Portico degli Amici” porterà in scena la commedia “Cercasi erede”, in una serata a ingresso gratuito patrocinata dal Comune di Cocquio Trevisago.

Sul palco un nutrito gruppo di interpreti: Renzo Anselmi, Rosalba Buzzi, Maria Cantini, Davide Cavallin, Maria Teresa Civati, Margherita Dalla Bona, Andrea De Vitto, Simona Macciachini, Marco Maculan, Paolo Mazzucchi, Roberto Milanesi, Alessandro Ponti, Emanuela Tanzi e Giovanna Tanzi.

Le scenografie sono curate da Fermo Corti, Roberto De Bernardi e Carlo Riva; trucco di Claudia Michelini, luci e suoni di Roberto De Bernardi. Rammentatore Claudio Riversi, regia affidata a Massimo Ponti.

La compagnia “Il Portico degli Amici” è una realtà teatrale radicata nel territorio, impegnata da anni nella promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo. Per informazioni è possibile consultare il sito www.ilporticodegliamici.com.

Una serata all’insegna del divertimento e della convivialità, con ingresso libero fino a esaurimento posti.