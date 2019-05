Osservare, esplorare e creare, tra arte e natura

Dopo un maggio dispettoso, il primo fine settimana di giugno si presenta con previsioni meteo finalmente favorevoli. Ed è un’esplosione di iniziative pensate per i bambini, tra feste, escursioni, laboratori e tanti giochi che sono occasione per fare nuove esperienze, imparare e stimolare la curiosità e il divertimento dei più piccoli, e anche dei genitori.

FESTE

Castello Cabiaglio: a giugno l’appuntamento della prima domenica del mese con il mercatino del GiustoInPerfetto raddoppia e propone, già a partire dal pomeriggio di sabato 1 giugno “Il paese dei bambini”, con una mostra e laboratori d’arte, giochi, escursioni e storie per grandi e piccini su due giorni > Scopri i dettagli

Varese: inizia sabato sera e si svolgerà per tutta la giornata di domenica la nuova edizione del “Lissago Country”, con un pomeriggio ricco di giochi, laboratori, prove sportive e tanti animali da conoscere nel campo sportivo di via Salvini > Leggi di più

Casciago: ricco di sorprese da fotografare il percorso della “MiniAgrirun” in programma sabato pomeriggio con partenza dall’oratorio di Morosolo e seguita, domenica da un’intera giornata di “Agrifest” con pompieropoli e giochi con gli amici a 4 zampe > Qui tutti i dettagli

Azzate: la Festa della Repubblica domenica è dedicata ai cittadini più giovani, con giochi, laboratori e spettacoli dedicati ai bambini > Il programma

Angera: tanti giochi e laboratori per bambini domenica in riva al Maggiore per le “Amoriadi“, la sezione infantile della “Festa del Lago” che si concluderà con lo spettacolo dei Truzzi Volanti > Leggi

ESCURSIONI > COME PREPARARSI

Orino – Brinzio – Castello Cabiaglio: tre escursioni in due giorni sabato e domenica, in compagnia delle guide Aigae per la tappa varesina di CamminaNatura. Il programma dettagliato dei percorsi e sarà presentato in un incontro venerdì sera a Orino > L’iniziativa

Busto Arsizio: il Comitato genitori della Scuola Ezio Crespi organizza “Corro per Vale”, una camminata benefica, sabato mattina, per la ricerca sui tumori pediatrici dedicata alla memoria di Valentina Bottigelli > L’iniziativa

Comerio: quattro escursioni domenica in Grotta Rameron e per la festa della Repubblica i bambini entrano gratis > L’articolo

Vedano Olona: “Il raglio della Natura” è la passeggiata in compagnia degli asini dell’Arca del Seprio in programma domenica pomeriggio > Leggi qui

BIOBLITZ.

Si recuperano in questo primo fine settimana di giugno molte delle iniziative in programma per la manifestazione lombarda che trasforma grandi e piccini in scienziati per un giorno a sostegno della biodiversità, saltata due settimane fa per il maltempo

Brinzio: sabato pomeriggio sono previste due escursioni nel Parco del Campo dei Fiori tra i prati di Brinzio, fino al laghetto, alla scoperta di fiori, piante e piccoli insetti, tutti da censire > I dettagli

Magenta: Una domenica pomeriggio in riva al Fiume alla scoperta della Natura del Parco del Ticino > Come partecipare

Malnate – Castiglione – Tradate – Origgio: escursioni notturne sabato sera e tante escursioni tematiche per scoprire e censire al natura delle nostre aree protette tra Parco dei Mughetti, Parco Pineta, Plis Rto e Parco della Valle del Lanza > Tutte le iniziative

Inarzo: grandi e piccini a caccia di libellule domenica mattina nell’Oasi della Palude Brabbia gestita dalla Lipu > Leggi qui

GIOCHI E LABORATORI

Somma Lombardo: apre nel fine settimana il nuovo spazio “Volandia Models & Games” nel Parco del Museo del volo > L’evento

Casalzuigno: giochi, laboratori e visite guidate per il picnic in Villa Dalla Porta Bozzolo > Tutte le info

Varese: nuovo appuntamento con l’arte contemporanea di “Collezione Panza Kids” con la visita guidata e laboratorio dal titolo “Sean Scully: ne facciamo di tutti i colori”, domenica pomeriggio a Villa Panza > Scopri di più

Varese: una passeggiata guidata per il Borgo del Sacro Monte “Alla ricerca dello scorcio più bello“, da confrontare con i panorami dei quadri esposti prima di dipingere en plein air la veduta dalla Terrazza del Museo Baroffio > Come partecipare

Busto Arsizio: il Museo del Tessile propone per sabato pomeriggio il laboratorio “Corpi che raccontano” in occasione di MiniArtextil > Leggi di più

Gornate Olona: domenica alle ore 15 al Monastero di Torba, l’apicoltore Riccardo Mancini svela ai bambini i segreti della sua arte, tutti da sperimentare prima di un assaggio > Qui i dettagli

Clivio: la festa dell’asilo è in oratorio, domenica, con il pranzo seguito da giochi e animazione per bambini > Leggi