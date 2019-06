Giocolieri, rugby, fiori tropicali e un bicchiere di vino

La festa è nelle piazze: questo fine settimana le manifestazioni sono davvero tante. Dai busker allo street food, ai concerti. C’è l’imbarazzo della scelta.

METEO – Sabato nuvole irregolari all’alba lungo le Prealpi, altrimenti ben soleggiato e caldo estivo. Asciutto. Domenica: da nuvoloso a coperto con rovesci e temporali dal pomeriggio e in serata soprattutto su Piemonte, Alpi e Prealpi. All’Est ancora in parte soleggiato e piogge più rare.

SAGRE E FESTE

Varese – Sarà domenica 9 giugno la 32esima edizione della Sagra delle Ciliegie varesina, la seconda in via Sacco, dopo il trasloco dello scorso anno dalla storica collocazione in via Dandolo. – Tutto il programma

Varese – È iniziata giovedì e continua fino a domenica la tradizionale Festa del Rugby Varese al campo Levi di Giubiano. In programma serate di musica live, stand gastronomico attivo e tanto sport – Tutto il programma

Besozzo – Tutto pronto per una nuova edizione di Tacalaspina. Lo street music festival torna sabato 8 giugno nel segno del divertimento, dell’incontro tra culture e dell’ecosostenibilità. Per le vie del paese si potranno incontrare undici busker, undici stand gastronomici, spettacoli di giocoleria e tanto altro. Dalle 17 alle 21, ingresso gratuito – Tutto il programma

Brebbia – Dal 7 al 9 giugno, presso il Parco Giochi Ronchèe di via Donizetti 7 a Brebbia, la Polisportiva Roncherese organizza Costine alla Spina 2019. Evento da non perdere per chi ama le costine, la birra e la musica. Apertura stand gastronomico alle ore 19 (area tavoli coperta). Ingresso gratuito – Tutto il programma

Cunardo – Il gruppo folkloristico “I Tencitt”, in collaborazione con il comitato regionale F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari), organizza in data domenica 9 giugno il “Raduno Regionale del Folklore Lombardo”, con gruppi folkloristici provenienti da svariate provincie della Lombardia. – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – “Made in Hungary”: il 9 giugno infatti a Cocquio Trevisago torna la tradizionale Festa Ungherese, organizzata dall’Associazione Culturale italo-ungherese “Casa Ungherese Magyar Hàz” e dall’Associazione Amici e Volontari Pro Cocquio. – Tutto il programma

Cerro di Laveno Mombello – Appuntamento con la storica Cerro Sportiva per sabato 8 e domenica 9 giugno a Cerro di Laveno Mombello. La manifestazione avrà inizio sabato 8, alle 12 con l’assegnazione dei nomi alle barche della canottieri. A seguire aperitivo. Domenica 9 invece, ci saranno le gare interregionali di canottaggio a sedile fisso. Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo lo stand gastronomico, specialità fritto di lago. – Tutto il programma

Castiglione Olona – Si terrà sabato 8 giugno, a partire dalle 18 lungo le vie e nei cortili del caratteristico centro storico di Castiglione Olona, la X edizione di “Tra arte e degustazione”. Durante la serata si potranno degustare etichette e vini pregiati di diverse regioni d’Italia e assaporare particolari salumi, formaggi, confetture e tante proposte gastronomiche in grado di esaltare ogni tipo di abbinamento con i vini, il tutto arricchito da eventi culturali, musicali e musei aperti. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Una due giorni tutta dedicata al Ticino e alle sue acque, la sua storia e la sua cultura che in parte coincide proprio con quella di tanti sommesi, soprattutto dei più anziani. A Somma Lombardo va in scena “Il fiume racconta”, un vero e proprio evento che si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno nella splendida cornice della diga del Panperduto sotto la regia dell’associazione “Quelli del ‘63”. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Radici nel Fiume cooperativa sociale onlus e Anfass Ticino Onlus di Somma Lombardo invitano alla comunità di Maddalena domenica 9 giugno 2019 per la 15^ edizione di “Non solo pane”, giornata dedicata all’autoproduzione alimentare. Laboratori per imparare a fare il pane, piadine, gnocco fritto, pasta crepes… ma soprattutto per provare a mettere le “Mani in Pasta” – Tutto il programma

Saronno – L’Alveare di Saronno, in collaborazione con il Toda Joia, presenta il terzo appuntamento di festa e laboratori per bambini in via PIave 1. Sabato 8 Giugno, incontro gratuito “Merende sane”, un confronto aperto con la nutrizionista per ragionare sul cibo e sul rapporto con i nostri bambini. Durante l’incontro sarà realizzata qualche ricetta (lecca lecca colorati, gelato alla frutta e frolla) e i bambini potranno realizzare il proprio “biscottone” da portare a casa. L’incontro è gratuito ma i posti limitati. – Tutto il programma

Saronno – 4 passi di pace, musica e balli per una giornata densa di emozioni. Appuntamento a Saronno a Villa Gianetti (via Roma 20) – Tutto il programma

Uboldo – Sabato 8 giugno alle 21 con la cerimonia di apertura sul piazzale della Chiesa si aprirà la manifestazione più amata dagli uboldesi e il punto di riferimento di tutti gli altri palii della zona. – Tutto il programma

Arona – Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, nel Lungolago Caduti di Nassirya, ad Arona arriva Urban Lake Street Food Festival con ingresso gratuito. Per la terza edizione con tante novità il miglior cibo di strada da tutta Italia e internazionale! Tre lunghi giorni ricchi di gusto, musica e tanto divertimento! E poi tanti punti ristoro con birre, cocktail e bibite per tutti i gusti. – Tutto il programma

ESCURSIONI

Bellinzona – Nell’ambito della quarta edizione delle Giornate del Patrimonio mondiale del 8 e 9 giugno 2019, i siti del Patrimonio mondiale in Svizzera, offrono programmi speciali per adulti e bambini. I tre imponenti Castelli di Bellinzona vanno annoverati tra le più suggestive testimonianze dell’architettura difensiva medievale. Ricostruiti più volte nei secoli, sono stati restaurati da poco: ora le tre rocche di Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro si presentano in tutto il loro splendore. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Palazzo Estense, sede del Comune di Varese, si è acceso con i colori dell’arcobaleno per il Varese Pride 2019. Il municipio resterà illuminato fino al termine della Pride Week, che culminerà nella parata finale di sabato 15 giugno 2019, in centro città. In particolare sabato 8 giugno alle 20:30 si parte con lo spettacolo comico “L’Importanza di lavarsi presto” con l’attrice Mikaela Cappucci direttamente dai Perugia che interpreterà Suor Melodia. L’ingresso è gratuito: appuntamento in Sala Montanari (Largo Bersaglieri). – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Si terrà venerdì 7 giugno la fiaccolata benefica finalizzata alla raccolta fondi per sanare le ferite provocate dai devastanti incendi scoppiati dal 2018 ad oggi sul Campo dei Fiori. L’evento consisterà in un percorso che, con partenza dalla prima cappella alle 21.15, giungerà, in circa un’ora seguendo la Via Sacra, fino alla terrazza del Mosè. Il ritrovo, per chi volesse partecipare, è alle 20.45 alla prima cappella, con distribuzione delle fiaccole. – Tutto il programma

Varese – L’associazione Varese In…Maglia organizza tutti gli anni la giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico: questa volta lo fa in collaborazione con il Centro Commerciale di piazza Repubblica domenica 9 – Tutto il programma

Varese – “Il Rock’n Roll patrimonio dell’umanità Unesco”. Appuntamento sabato 8 giugno alle 11 nella sede di Varese Corsi in Piazza della Motta 4 con la convention varesina che vedrà anche la partecipazione di Roberto Maroni e di Gianluigi Paragone – Tutto il programma

Varese – Può l’hip hop, cultura giovanile sorta nella periferia newyorkese, essere assunto a modello della

contemporaneità? É questa la domanda da cui partirà l’incontro in programma per domenica 9 giugno, dalle 16 alle 18 alla biblioteca Civica di Varese di via sacco n. 5, all’interno della rassegna di incontri, conferenze, concerti e presentazioni denominata: #inbiblioteca 2019. – Tutto il programma

Varese – Anche per quest’anno si rinnova il Solevoci Festival a Varese, un importante appuntamento per tutti gli appassionati di musica corale. Una bella tradizione dell’estate varesina che comprende le tre sezioni InCanto A Varese, giunta alla sua 3° edizione, Solevoci a Cappella Festival, alla sua 17° edizione e il Varese Gospel Festival, che quest’anno compie 21 anni di vita. Il primo appuntamento è per sabato – Tutto il programma

Varese – Domenica 9 giugno dalle 12.15 alle 18.15, sarà possibile salire sulla cupola della Brunella per consumare un aperitivo e godere della splendida vista su Varese. – Tutto il programma

Comerio – Torna domenica 9 giugno la mostra mercato di piante rare e insolite dal titolo “ComeRaro”. L’evento è organizzato dall’Associazione Utopia Tropicale che per tutto il giorno vi aspetta nella magnifica serra al belvedere del comune, per mostrarvi piante provenienti da diverse parti del mondo. – Tutto il programma

Induno Olona – E’ arrivata con successo alla quinta edizione la “Rassegna del vino varesino” organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Induno Olona in collaborazione con Slow Food, Associazione Vini Varesini e pro Loco Induno Olona a Villa Porro Pirelli. Dalle 17 fino alle 23 di sabato 8 – Tutto il programma

Caravate – L’8 giugno le porte dello stabilimento Colacem di Caravate saranno aperte a tutti coloro che vorranno conoscere più da vicino un’importante realtà economica del territorio lombardo. Un impianto tecnologicamente avanzato, che fa della sostenibilità il suo punto di forza. – Tutto il programma

Gazzada Schianno – Tredici concerti, a partire da sabato 8 giugno fino a mercoledì 14 agosto, oltre a due concerti e un evento teatrale fuori programma, segnano la quarantatreesima stagione di “Musica in villa”, una rassegna simbolo per la provincia di Varese, seguita ogni anno da migliaia di persone grazie alla suggestione del luogo, la settecentesca villa del nobile Guido Cagnola a Gazzada Schianno, e alla qualità delle proposte. – Tutto il programma

Gallarate – Torna Maga Estate, la manifestazione che nei weekend di giugno e luglio vede l’area esterna del museo trasformarsi in palcoscenico per accogliere un ciclo di concerti ed eventi a ingresso gratuito. La rassegna si aprirà domenica 9 giugno con il laboratorio creativo Riflessi Urbani che colorerà le piazze del centro città. Alle 16,30 la cerimonia di consegna di 150 Card Young Amici del MA*GA donate dal Lions Club Gallarate Seprio ai ragazzi ai quali il Museo aprirà le porte anche il lunedì. – Tutto il programma

Gallarate – Novant’anni di attività: il gruppo Alpini di Gallarate festeggia l’importante anniversario con una cerimonia che percorrerà le vie del centro storico cittadino. L’appuntamento è per la mattina di domenica 9 giugno. – Tutto il programma

Gallarate – Sabato 8 giugno, alle ore 21:15, presso l’oratorio di San Zenone a Crenna di Gallarate, il Corpo Musicale “La Concordia” vi invita al suo tradizionale “Concerto d’estate”. I brani che verranno proposti saranno diretti dal Maestro Silvano Scaltritti che da anni riadatta sapientemente i brani più celebri, per renderli eseguibili da bande musicali. – Tutto il programma

Gallarate – Il soldato e la bambina: una storia lunga 70 anni, sulle rive del mar Egeo. Sabato 8 giugno al museo della Studi Patri Adelfo Forni presenta il suo romanzo, nato dalle storie di due persone realmente esistite, incontrate sull’isola di Samos – Tutto il programma

Busto Arsizio – 11° Festival dell’automobilismo d’epoca, riservato a tutte le autovetture di interesse storico immatricolate entro l’anno 1989. L’evento è in programma per domenica 9 giugno presso il Museo del Tessile in via A. Volta 6 a Busto Arsizio dalle 9.00 alle 15.00. Per l’occasione le poste hanno realizzato un annullo filatelico – Tutto il programma

SPORT

Moto – Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno la provincia di Varese romberà con “Motus Lab” il grande evento targato Varese Terra di Moto organizzato da Cafè Racer con la collaborazione di Motorcycles Music & More. – Tutto il programma

Corsa – Domenica 9 Giugno, a Tradate, si terrà la 5° edizione della Galmarini Fisiorun. La Galmarini Fisiorun è una corsa, ma va bene anche definirla camminata, non competitiva aperta a tutti. – Tutto il programma

Canottaggio – Tricolore, azzurro ed… elettrico: il bacino della Schiranna sempre più all’avanguardia. Presentati i Campionati Italiani Assoluti dell’8-9 giugno: dopo le regate gli atleti della nazionale resteranno a Varese in ritiro. E sul lago c’è anche la barca ecologica di Repower – Tutto il programma

Ciclismo – Gran Premio dell’Arno, trampolino per i campioni del futuro. Domenica 9 giugno si disputa la gara juniores di Solbiate Arno (partenza alle 14) con una forte vocazione internazionale: 9 le squadre straniere al via. Un appuntamento che strizza l’occhio al territorio – Tutto il programma

Arrampicata – La palestra di roccia “Il Cinzanino” di Maccagno sarà teatro il prossimo 8 giugno (sabato) di un evento in memoria di Oliviero Bellinzani, “l’uomo con le ali”, l’alpinista valcuviano famoso per aver scalato decine di vette nonostante una gamba amputata e scomparso proprio per un incidente in montagna nell’estate del 2015. – Tutto il programma