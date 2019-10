Camelie, vino e streghette per il weekend dell’ora solare

Un fine settimana con il sole, ma attenzione alle lancette. Nella notte tra sabato e domenica ricordatevi di spostare indietro le lancette di un’ora. Gli appuntamenti in provincia di Varese per sabato 26 e domenica 27 sono tanti e offrono opportunità per grandi e piccini, tra zucche e streghe.

TORNA L’ORA SOLARE

La notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, precisamente alle ore 3:00, si dovranno spostare le lancette indietro di un’ora. In tal frangente si dovrà dunque portare indietro la lancetta di un’ora: farà buio prima la sera e si avrà più luce la mattina, almeno nella prima fase. L’ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 29 marzo 2020.

SAGRE E FESTE

Casalzuigno – Tornano Le Giornate delle Camelie a Villa Della Porta Bozzolo per sabato e domenica. Le sale della Villa e il giardino ospiteranno una mostra di camelie invernali suddivise nella classificazione di Sasanqua, Hiemalis e Vernalis, catalogate e nomenclate per specie e nome con esemplari provenienti dalle floricolture del Lago Maggiore, delle province di Verbania e Varese. Inoltre, sarà possibile partecipare alla mostra mercato, confrontarsi con esperti, partecipare ad incontri dedicati e visite guidate. In programma anche laboratori per bambini – Tutto il programma

Albizzate – Cardano al Campo – Torna, ad Albizzate e a Cardano al Campo, l’iniziativa “Cantine Aperte”, nei circoli. Vino, ma anche socialità e momenti di cultura. Appuntamento sabato 26 e 27 ottobre. Al Circolo Quarto Stato a Cardano al Campo sabato si parte dalle 19, con visita alla cantina “vestita a festa”, vino e stuzzichini. Al circolo The Family di Albizzate invece si parte già giovedì 24 ottobre e si continua tutto il weekend – Tutto il programma

Comabbio – Domenica 27 ottobre ritorna al campo sportivo di Comabbio la “Costinata”, la tradizione autunnale della Proloco con carne alla griglia e le immancabili castagne arrostite – Tutto il programma

Gallarate – È in programma a Gallarate il primo appuntamento della Supercastagnata che vedrà quattro diverse date. Domenica 27 ottobre appuntamento sulla provinciale al confine con Gallarate – Tutto il programma

Somma Lombardo – Domenica 27 ottobre, in occasione della giornata missionaria, gli adolescenti dell’oratorio di Somma Lombardo, faranno da guide nella salita al campanile della basilica di Sant’Agnese. È un’occasione unica per poter osservare i lavori di restauro avvenuti tre anni fa, godere della magnifica vista della città, della catena delle Alpi, della valle del Ticino e dell’aeroporto di Malpensa. – Tutto il programma

Saronno – Si svolgerà domenica 27 ottobre la storica Festa del Trasporto di Saronno: meglio conosciuta come “El feston de Saronn”, la festa si tiene ogni anno nella quarta domenica del mese di ottobre, con processione e trasporto in Prepositurale del Santo Crocifisso, reliquia molto venerata dai saronnesi, attraverso le vie cittadine. Il Gruppo Alpini di Saronno sarà presente anche quest’anno con la classica castagnata autunnale – Tutto il programma

ESCURSIONI e SENTIERI



Varese – Un cammino attraverso i luoghi archeologici del Sacro Monte di Varese, alla ricerca di ciò che era “prima” del Sacro Monte come lo vediamo oggi. Avverrà domenica 27 ottobre, alle 9.30: il punto di ritrovo sarà in piazza S. Stefano a Velate (VA). – Tutto il programma

Inarzo – Domenica 27 ottobre presso la Riserva Naturale Palude Brabbia avrà luogo una gara di Orienteering per ragazzi, adulti e famiglie. Siete pronti a cimentarvi in una ricerca di indizi tra boschi, prati e stagni? Se vi piace l’avventura, mettervi in gioco e soprattutto se siete appassionati di natura non perdete questo evento. Armati di cartina e bussola dovrete orientavi nella Palude, trovare le “12 lanterne” nascoste e rispondere ai quesiti per poter proseguire nella ricerca… chi vincerà la gara? Il ritrovo è previsto domenica 27 ottobre ore 14.30 al Centro Visite in via Patrioti 22 a Inarzo. È richiesta la prenotazione. Consigliati scarponi/stivali. La donazione prevista è di euro 5 (soci Lipu euro 3). Per informazioni sulla Riserva visita il sito www.lipupaludebrabbia.it. Per prenotazioni chiamare il numero

0332-964028 o 3939153897 o scrivi a oasi.brabbia@lipu.it.

Gemonio – L’ultima visita alla Grotta Remeron è per domenica 27 ottobre e sarà l’ultima apertura stagionale che poi, sino al prossimo marzo, sarà riservata agli abitanti naturali delle cavità, i pipistrelli. Alle 9.30 e alle 10.00 partiranno le ultime due escursioni guidate dalla Colonia Rossi di Barasso. Prenotazioni www.grottaremeron.com, info 800090239.

Besano – L’associazione Guide ufficiali del Monte San Giorgio ripropone per domenica 27 ottobre l’iniziativa “Autunno a Besano”, una bella escursione nella natura con una visita guidata al Museo dei fossili. Durante la passeggiata si potrà scoprire la relazione tra il “foliage” che rende spettacolari in questa stagione i boschi della Valceresio e i fossili conservati al Museo di Besano. – Tutto il programma

Induno Olona – L’iniziativa “Obiettivo Monarco” è in programma per sabato 26 ottobre. Una giornata di “coccole” per il monte che domina Induno Olona, dedicata alla cura e alla valorizzazione di boschi e sentieri. In programma la manutenzione della strada di accesso dopo il castello, la raccolta di rifiuti nelle aree boschive e la sistemazione di alcuni sentieri. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Sabato 26 ottobre, a partire dalle 14 inizierà la prima Giornata delle Associazioni Giovanili, nata dall’iniziativa della consulta giovanile di Varese. – Tutto il programma

Brunello – Domenica 27 ottobre alle ore 17 nella chiesa di “Santa Maria Annunciata” a Brunello si terrà un incontro con Luca Frigerio, scrittore, giornalista e autore del nuovo libro “Ambrogio, il volto e l’anima”.

Il critico d’arte presenterà la figura di Sant’Ambrogio, patrono di Milano e della nostra Diocesi – Tutto il programma

Induno Olona – E’ tempo di liberare spazi negli armadi e di lasciar andare oggetti e cose che non si usano più e che a qualcuno sicuramente possono servire. A Induno Olona, sabato 26 ottobre è in programma una giornata di raccolta per il Centro del riuso di via Solari, attivo dal 2016. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 26 e domenica 27 ottobre i padiglioni di Malpensafiere ospitano la tradizionale mostra scambio di auto, moto e bici d’epoca, organizzata dall’Auto Moto Club Anni ‘70 con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Si potrà curiosare tra le molte postazioni allestite dagli espositori. Nel mercatino del nuovo e dell’usato si potrà trovare di tutto per acquistare pezzi di ricambio originali e talvolta rari, oltre a numerosi accessori quasi introvabili di auto, bici e moto di marchi italiani e stranieri. – Tutto il programma

Porto Ceresio – Si conclude la 4° edizione della rassegna letteraria “Ottobre in Giallo” organizzata dalla biblioteca in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del comune di Porto Ceresio. Sabato 26 ottobre alle 17, l’ ultimo appuntamento nella sala di piazzale Luraschi a Porto Ceresio con lo scrittore Giuseppe Curonici con il suo libro “Fine precoce del giovane D.S.”. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Lo spettacolo L’Amazzonia non è verde, di Andrea Zaniboni, prodotto dal Centro missionario PIME di Milano, e scelto per chiudere il Sinodo sull’Amazzonia a Roma, va in scena a Varese questo sabato 26 Ottobre, nella Basilica di San Vittore, in piazzetta San Lorenzo, alle ore 21.00, con ingresso libero. Il cast di artisti è di prim’ordine con Kal dos Santos alle percussioni, la fisarmonica indomabile di Walter Bagnato, il clarinetto virtuoso di Adalberto Ferrari, gli acuti di Rachel O’Brien che eseguirà anche brani di Morricone dal celebre film Mission. La voce dell’attrice Elda Olivieri.

Azzate – Sabato 26 ottobre alle ore 21.00 nella sala Triacca di Azzate (via Volta 26, sede della Pro loco), andrà in scena “Porgy and Bess”, tra musical e folk opera, uno spettacolo che vede la commistione di tre arti: la musica, il canto, e la recitazione. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Andrà in scena domenica 27 ottobre alle 17:00 al Teatro Sociale Delia Cajelli (Busto Arsizio), lo spettacolo “Già, infatti, è così” che vedrà sul palco Andrea Vitali e Francesco Pellicini – Tutto il programma

Busto Arsizio – Per la seconda edizione del Teatro Sociale Comedians Awards, sono più di una ventina i giovani comici che si presenteranno alle audizioni, sperando di essere selezionati per esibirsi prima di Max Pisu nella splendida cornice del Teatro Sociale. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre, alle 21. – Tutto il programma

Saronno – Su il sipario anche per la Prosa con L’attimo fuggente, la trasposizione teatrale del celebre film con Robin Williams. Lo spettacolo, interpretato da Ettore Bassi, inaugura il primo weekend della Stagione 2019/2020 all’insegna del “Carpe Diem” e sarà in scena sabato – Tutto il programma

Lugano – Insolito e tutto da scoprire il cartellone internazionale che il Festival delle marionette presenta per questo suo terzo fine settimana al Teatro Foce di Lugano, con artisti mai visti finora Svizzera. – Tutto il programma

SPORT

Canottaggio – Il lago “tira” anche in autunno: oltre 700 in gara a colpi di remo

Sabato la disputa della Insubria Rowing Cup sulle acque tra Schiranna e Groppello. Domenica si assegnano gli “scudetti” di fondo: partenze dal trampolino di Biandronno e arrivo a Varese – Tutto il programma

SERATE E CONCERTI

Busto Arsizio – Una settimana davvero ricca quella che sta arrivando al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Grande protagonista sarà la musica che porterà ad esibirsi sul palco di via Galvani lo stoner psych rock dei Psilocibina direttamente da Rio de Janeiro. Ad aprire il concerto di sabato 26 ottobre i giovanissimi Moonlit coi loro volumi trionfali e pedalini fuzz. E non mancano gli appuntamenti letterari – Tutto il programma

CINEMA

Salvatores torna al cinema con “Tutto il mio folle amore”. Nelle sale, da giovedì 24 ottobre, anche Downton Abbey, tratto dall’omonima serie TV inglese e Miserere, diretto da Babis Makridis – Tutto il programmaC