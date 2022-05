Le frecce del dio dell’amore arrivano anche alla Libreria degli Asinelli di Varese

Il professor Giuliano Boccali sarà ospite della libreria per la presentazione del suo ultimo libro, pubblicato pochi mesi fa da il Mulino: Il dio dalle frecce fiorite – Miti e leggende dell’amore in India

Un bellissimo appuntamento si aggiunge alle proposte della Libreria degli Asinelli in questo splendido mese di maggio.

Martedì 24 maggio alle ore 18.45, il professor Giuliano Boccali sarà ospite della libreria per la presentazione del suo ultimo libro, pubblicato pochi mesi fa da il Mulino: Il dio dalle frecce fiorite – Miti e leggende dell’amore in India (248 pagg. 16 euro).

Nel parlarci di questo suo nuovo lavoro il professor Boccali sarà intervistato da Antonella Visconti, che oltre ad essere apprezzata in città per la sua brillante attività di docente ed autrice è anche ex-allieva di Boccali e amica di sempre dei “librai-asinelli”.

Il volume è dedicato alle qualità e agli effetti prodotti dai dardi del dio dell’amore indiano, Kama, potente arciere capace di accendere di passioni tutti gli umani, di ogni epoca e luogo. Così, in una vivida successione di miti e storie antiche, conosceremo eroi e principesse, cortigiane, filosofi, poeti o umili artigiani trafitti dalle frecce del dio, sulle cui punte scintillano di volta in volta gelsomini, ninfee o altri fiori. Tutto ciò -riversato nella poesia, epica e lirica- è quanto Giuliano Boccali, traduttore dal sanscrito, riunisce e propone, guidandoci attraverso le molte storie del dio del desiderio a scoprire come sensualità, corteggiamento, piacere, tradimento si susseguano in un tesoretto di versi meravigliosi, svelando via via l’ineguagliata ricchezza della spiritualità indiana.

Chi già conosce Boccali non perderà l’occasione di ascoltare la sua conversazione sagace, precisa e informale, che con grande immediatezza sa coinvolgere e raccontare.

Alle ore 20.00, al termine della presentazione seguirà un breve concerto di canto indiano a cura di Supriyo Dutta e Igor Orifici (flauto Bansuri). La proposta è quella di un repertorio basato sulle forme melodiche dei raga, particolarmente espressivo e fiorito, che descrive tematiche spirituali e amorose evocando un ampio ventaglio di stati emozionali.

Giuliano Boccali

Docente di indologia, lingua e letteratura sanscrita, filologia iranica, prima a Ca’ Foscari e poi alla Statale di Milano, collabora con il domenicale del Sole 24 Ore ed è autore, traduttore e curatore di numerosi volumi: fra i più recenti, che saranno disponibili anche in libreria: Il silenzio in India. Un’antologia (Mimesis, 2017) e La storia di Shiva e Parvati (Marsilio, 2018).

Supriyo Dutta

Nato in una famiglia amante della musica e iniziato al mondo della musica alla tenera età di cinque anni Supriyo Dutta ha vinto numerosi e prestigiosi premi e riconoscimenti grazie alla sua intensa attività concertistica e didattica. Interprete della tradizione classica vocale dell’Hindusthani (India del Nord), è apprezzato dagli appassionati di musica indiana in tutto il mondo.

Questa occasione di ascolto (eccezionale per la nostra città) è possibile grazie alla collaborazione fra Burritos e l’associazione L’albero baniano di Laveno della quale Igor Orifici è fondatore e che ringraziamo di cuore.

Data l’esiguità dello spazio e l’atmosfera particolare dei due eventi è necessaria la prenotazione.

L’ingresso è gratuito.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare o inviare un messaggio Wharsapp al numero 3480713075, oppure scrivere una mail all’indirizzo libreriadegliasinelli@gmail.com

Ti dicono che gli amori diminuiscono per la lontananza

e invece, mancando il godimento,

cresciuta l’emozione nel desiderio delle cose amate,

divengono un tesoro di affetti.

Kalidasa, Nuvolo messaggero