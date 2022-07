Palace Grand Hotel, un’estate ricca di eventi

Location magica e senza tempo, il Palace Hotel di Varese dispone di ampi spazi perfetti per trascorrere momenti piacevoli e rilassarsi in compagnia di amici e familiari. Per l’estate 2022, Palace Grand Hotel ha in servo un fitto programma di eventi.

Sunday Brunch

La domenica al Palace vuol dire solo una cosa: Sunday Brunch.

Dalle 11 alle 13 potrete gustare piatti dolci e salati in una cornice Liberty unica nel suo genere.

Tre menu, numerose aggiunte disponibili e momenti da condividere con familiari e amici.

Oysters & Champagne

Aperitivo a base di Ostriche & Champagne ogni mercoledì e giovedì dalle 18 alle 21 presso il Bar Bell’Époque. L’accompagnamento musicale rende questo momento indimenticabile, con le note del piano a coda lunga. Si può scegliere tra degustazioni suggerite oppure comporre il proprio aperitivo ideale, attraverso una carta dedicata.

Tra le proposte possibili:

Italian Excellence : include un calice di Champagne e 3 ostriche concave di Sardegna “Special San Dalia” | € 25

: include un calice di Champagne e 3 ostriche concave di Sardegna “Special San Dalia” | € 25 La tradition Classique : include un calice di Champagne e 3 ostriche Krystale di Normandia | €30

: include un calice di Champagne e 3 ostriche Krystale di Normandia | €30 Luxury Experience: include un calice di Champagne, 3 ostriche Krystale di Normandia e 3 tartare di filetto (tonno pinne gialle, branzino del mediterraneo e gamberi rossi di Sicilia) | €50

Smooth Jazz & Dinner

Ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 20.00 nella magica cornice del colonnato del Palace Grand Hotel Varese, ristorante all’aperto e musica dal vivo Smooth Jazz.

Aperitivo con DJ Set

Tutte le domeniche dalle ore 18.00 aperitivo con DJset presso il bar all’aperto nel parco secolare dell’Hotel.

English Movie Night

Tutti i lunedì a partire dalle ore 21.30 il grande parco secolare di Palace Grand Hotel Varese diventa un favoloso cinema all’aperto.

Dopo la cena sotto le stelle al Ristorante Liberty, si potrà rimanere comodamente seduti al proprio tavolo, sorseggiando un buon drink per gustarsi una serata di cinema in lingua inglese.

La visione del film è sempre gratuita ma i posti sono riservati alle persone che saranno a cena al Ristorante Liberty e a quanti prenoteranno il proprio “tavolo bar”, con una consumazione obbligatoria.

BBQ Night

L’appuntamento del giovedì è invece dedicato alla serata BBQ nel parco secolare dell’Hotel. Le date estive dedicate a questo magico momento saranno 30 giugno, 14 luglio, 25 agosto e 7 settembre.

Il menù, creato ad hoc per la serata è composto da aperitivo, primo, secondo e dessert a cui abbinare vino o birra selezionati dal sommelier.

È disponibile anche un’opzione vegetariana.

INFO E PRENOTAZIONI

Palace Grand Hotel

Via Luciano Manara, 11 – Varese

T: 0332 327100

@: booking@palacevarese.com

Sito | Facebook | Instagram