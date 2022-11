Torna la Gorlonga, quest’anno presenti le star di Raiuno “Le Tre e un Quarto”

Sa appassionare gorlesi di tutte le età: adulti, ma anche bambini. Permette di vivere il paese osservandolo da un altro punto di vista, ma – soprattutto – sa tirar fuori lo spirito battagliero anche nelle persone più pacifiche.

Torna anche quest’anno la Gorlonga 2022, la manifestazione ludico motoria non competitiva che inonda Gorla di una fiumana di gente pronta a divertirsi.

Se la corsa, in sé, si svolge in spirito goliardico e rilassato, ad alzare le aspettative è il premio per il gruppo iscritto più numeroso: di anno in anno resta infatti il riconoscimento più ambito e quello che fa sbocciare lo spirito competitivo fra le squadre iscritte.

Nel corso del tempo hanno vinto i bambini del Piedibus, l’associazione sportiva Ju Green, i clienti della Barberia Bocchi, l’allevamento Casa Gino, giusto per fare qualche esempio: diverse anime del paese della valle Olona che contribuiscono a determinare il successo della Gorlonga.

A impreziosire l’edizione 2022 della manifestazione, l’inaspettata presenza delle star televisive “Le Tre e un quarto“, che a Reazione a Catena su Raiuno stanno collezionando un successo dietro l’altro, seguite da un numeroso pubblico che tifa per loro.

A portare le campionesse nel paesino della valle Olona è stata Giulia, la quarta componente del dream team, che non appare in televisione, ma viene sempre citata e ricordata dalle tre amiche. Nel nome del gruppo, quel “e un quarto” fa riferimento proprio a lei, da sempre al fianco di Letizia, Carolina ed Elisa. Giulia, residente a Gorla Minore, ha invitato il resto del team alla Gorlonga e domenica 22 ci saranno dunque anche loro a gareggiare con tutti gli altri presenti.

Quale percorso sceglieranno le ormai famosissime ragazze alla Gorlonga? Da 6,13 o 20 km?

Gorla Minore è pronta a scoprirlo e a divertirsi insieme a loro e a tutti coloro che gareggeranno a questa gara speciale che ogni anno coinvolge un gran numero di associazioni e volontari, scaldando il mese di novembre.

Per informazioni: