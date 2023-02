Cosa fare nel weekend a Varese e nel varesotto il 3, 4, 5 febbraio

Venerdì 3 febbraio si festeggia San Biagio e a Mornago torna il tradizionale falò per riscaldare il piccolo borgo di Vinago. Tanti gli eventi per la Festa di S. Imerio a Varese con la benedizione dell’olio “che fa bene”. Nell’anniversario della morte del Cardinale, Branda Laura Marazzi terrà un incontro sui maestri caronesi che abbellirono Castiglione Olona. Poi concerti e serate a teatro tra comicità, burattini e solidarietà. Agli amanti della natura domenica 5 febbraio è dedicato il trekking per scoprire le antiche fornaci di Arcisate.

EVENTI

VARESE – Torna a Varese la Festa di sant’Imerio, con il suo olio che “fa del bene”. Torna la festa di Sant’Imerio a Varese il 4 e 5 febbraio 2023, e riprenderà in tutte le sue forme. Il programma di eventi comprende infatti la benedizione dell’olio di Sant’Imerio in chiesa e la sua vendita, il cui ricavato andrà in beneficenza – Tutte le informazioni

MORNAGO – Il falò di San Biagio di Vinago compie 25 anni. La tradizione del Falò è stata sospesa lo scorso anno a causa del Covid, ma quest’anno tornerà a riscaldare il piccolo borgo di Vinago e a riunire la comunità – Tutte le informazioni

VARESE – A Radio Missione Francescana Medicina c’è il dottor Ambrosini. Si parlerà di malattie renali. Il direttore della struttura complessa di nefrologia e dialisi dell’Ospedale di Circolo di Varese sarà intervistato da Giorgio Dini e Luigi Rusconi – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Non Manga più nessuno: fumettisti si diventa in 3 incontri alla Biblioteca di Gavirate. Tre incontri gratuiti rivolti ai ragazzi tra 13 e 19 anni per imparare a disegnare i manga con il fumettista Maurizio Meani nelle mattinate di sabato 4, 18 e 25 febbraio – Tutte le informazioni

CASTELVECCANA – Castelveccana, omaggio ai caduti di Nikolajewka nell’80° anniversario della battaglia. Domenica 5 febbraio sarà ricordato il celebre episodio che permise al Corpo d’Armata Alpino di rompere l’accerchiamento sovietico. Ritrovo alle ore 10, corteo e messa di suffragio – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – A Venegono Superiore due giorni per parlare di guerra e corsa al riarmo, di pace e di ambiente. Sabato 4 e domenica 5 febbraio al Castello dei Missionari il convegno-assemblea “Il futuro è Nato?” organizzato dal Centro di documentazione “Abbasso la guerra” e da diverse organizzazioni pacifiste – Tutte le informazioni

TRADATE – Il Gat di Tradate presenta “Pianeti 2023”. Da sabato 4 Febbraio a Villa Truffini una mostra planetaria unica in Italia – Tutte le informazioni

MUSICA

MUSICA – Due cori uniti tra Varese e Lugano nel nome di Brahms. Il Gruppo Vocale Cantemus di Lugano diretto da Davide Fior e il coro Santa Maria del Monte di Varese diretto da Gabriele Conti decidono di intraprendere la sfida di un’opera dando vita a una formazione di circa 80 cantori – Tutte le informazioni

BESOZZO – Da Musical Box a Besozzo con Laura Lalla Fedele e Veronica Sbergia. Sarà l’occasione per conoscere il loro nuovo progetto “The Jolly Shoes Sisters” – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Mai fidarsi di Andy Warhol. Al Museo Maga un incontro dedicato al grande artista. Il secondo di cinque incontri per raccontare il genio della pop art sarà domenica 5 febbraio con Emma Zanella – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Nell’anniversario della morte del Cardinale Branda un incontro sui maestri caronesi che abbellirono Castiglione. Venerdì 3 febbraio alle 16 al Museo della Collegiata Laura Marazzi terrà una conferenza intitolata “Gli scultori del Cardinale: i Maestri Caronesi tra Collegiata e borgo” – Tutte le informazioni

TRADATE – Le poesie ricamate di Arianna Niero in mostra alla Biblioteca di Tradate. Fino al 6 febbraio la biblioteca ospita “Poesie d’Amore su Tela”, una mostra insolita e affascinante firmata da Arianna Niero, poetessa tessile, fiber artist e punk vittoriana – Tutte le informazioni

TEATRO

VARESE – La vendetta della strega Morgana apre la rassegna Burattini in città 2023. Lo spettacolo dalla compagnia bolognese I Burattini di Mattia va in scena domenica 5 febbraio alle ore 10.30 nella sala Nettuno del Miv – Tutte le informazioni

VARESE – Workshop della Piccola Accademia del Teatro Kamishibai all’oratorio di Velate. L’appuntamento è per il 4 febbraio – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Condominio di Gallarate in scena “Camera con crimini”, una pièce tra il rosa e il noir. Protagonisti Sergio Sgrilli e Corinna Grandi, volti amatissimi di Zelig, insieme all’attore Aristide Genovese – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – “Il tizio che odia i musical” in scena a Olgiate Olona. Sabato 4 febbraio alle ore 21.00, presso il teatro Area 101 di Olgiate Olona, andrà in scena Il Tizio che Odia i Musical, alla sua seconda rappresentazione stagionale – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – A Jerago con Orago la sfida teatrale “Copione per due”. La compagnia teatrale “Baroni Rampanti” porta in scena “Venere in Pelliccia” – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

INCLUSIONE – La Giornata dei calzini spaiati per l’inclusione al lavoro, a scuola o in biblioteca. La giornata dei calzini spaiati 2023 si celebra venerdì 3 febbraio. Come partecipare all’iniziativa social e agli eventi a tema nel Varesotto – Tutte le informazioni

SAMARATE – In biblioteca a Samarate un laboratorio per la Giornata dei Calzini Spaiati. Calzini e pu…Pazzi il titolo dell’iniziativa per bambini tra 6 e i 10 anni di sabato 4 febbraio alle ore 10.30. L’attività sarà introdotta da una lettura a tema – Tutte le informazioni

ISPRA – “Sembrava inverno”, a Ispra uno spettacolo sull’esperienza oncologica. L’ingresso è ad offerta libera ed il ricavato della serata sarà devoluto ad Andos Comitato di Varese-Sezione di Ispra per le attività di prevenzione e sostegno alle donne operate al seno – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Storia, architettura e arte del Rettorato dell’Insubria raccontati in un volume. La presentazione del libro avverrà il prossimo 3 febbraio. Si tratta di un primo atto di un progetto che mira a trasformare la sede in centro città in un vero e proprio museo d’arte – Tutte le informazioni

MALNATE – Malnate si dà alla lettura: dai racconti per bambini al “Club del libro”. Sabato 4 febbraio riprenderanno le letture ad alta voce, mercoledì 8 ci sarà il primo incontro dei gruppi di lettura – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – In Biblioteca il secondo incontro “In dialogo con Etty Hillesum”. Sabato 4 febbraio prosegue con un nuovo incontro il lavoro di approfondimento dell’Anpi di Induno Olona sulla scrittrice olandese ebrea, deportata e vittima dell’Olocausto – Tutte le informazioni

NATURA

ECONEWS – Zone umide, Legambiente organizza visite a Laveno, Varese, Cassano Magnago e Parabiago. Laghi, paludi, torbiere e specchi d’acqua fungono da moltiplicatori della biodiversità. In occasione della giornata mondiale a loro dedicata il Cigno Verde organizza appuntamenti per scoprirle – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Un trekking per scoprire le antiche fornaci di Arcisate. Domenica 5 febbraio un trekking per scoprire l’antica produzione di calce e camminare nella natura di Arcisate – Tutte le informazioni

VARESE – MALNATE – Uno stagno da scoprire tra Bizzozero e Malnate. In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, sabato 4 febbraio febbraio il circolo di Legambiente Varese e Legambiente Mulini dell’Olona invitano ad una facile escursione da Bizzozero allo stagno di Gurone – Tutte le informazioni