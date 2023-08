Tutti in pigiama a Marnate per la corsa a sostegno della ricerca contro i tumori pediatrici

Il Comune di Marnate, con il patrocinio di LILT – Lega Italiana per la Lotto contro i Tumori – invita la cittadinanza alla 1^ edizione del “Pigiama run – Marnate Edition”. Si tratta di un evento gratuito, l’ appuntamento è per venerdì 15 settembre al Parco Ex Mulino alle ore 18, per una camminata/corsa di 5 km circa. Requisito fondamentale: indossare un pigiama.

L’obiettivo della manifestazione, che si svolge in diverse località in tutta Italia, è quello di sensibilizzare rispetto al tema dei tumori pediatrici, indossando un pigiama come simbolo di vicinanza ai bambini malati di tumore e costretti purtroppo a trascorrere il loro tempo in ospedale.

Per chi volesse effettuare una donazione a LILT, è possibile iscriversi ricevendo il pettorale e il pacco gara con gli omaggi degli sponsor seguendo le istruzioni di cui al seguente link https://www.pigiamarun.it/anywhere/.

Con il ricavato LILT sosterrà in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Al termine della camminata/corsa, aperitivo offerto dall’Amministrazione Comunale e animazione da parte dei volontari di clownterapia dell’Associazione VIP- I Colori del Sorriso di Varese.