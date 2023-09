Lumachiamo vi aspetta per “l’ultima notte in festa”

Lumachiamo conclude la stagione in bellezza con una serata di festa a base di musica e specialità ispirate alla cucina milanese

Ultimissimo appuntamento con Lumachiamo per concludere la stagione in bellezza. Sabato 30 settembre, dalle ore 20, Gli Imbroglioni con il loro concerto dal vivo vi faranno viaggiare fra le più grandi canzoni d’autore: da classici come Conte a Carosone, da Jannacci e Cochi e Renato. Un omaggio alla straordinaria tradizione milanese attraverso un repertorio musicale che rimarrà nel cuore.

Per questa serata, è stato pensato un menù ispirato alla cucina milanese con specialità del territorio tra cui pulenta e funghi, pulenta e zola, trippa e molto altro.

“L’ultima notte in festa”

Scarica la locandina

PRENOTA

☎: 3519177044

Appuntamento in via Canale a Busto Arsizio.

CONTATTI

Lumachiamo Green Summer Fest

Via Canale, Busto Arsizio

M: 351 917 7044

@: info@lumachiamogreensummerfestival.it

Sito | Facebook | Instagram