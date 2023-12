Eventi per bambini nel weekend del 1, 2 e 3 dicembre tra Varese e provincia

Il primo weekend di dicembre porta un tempo di attesa, della prima neve (prevista tra lunedì e martedì) e del Natale, con i calendari dell’avvento da cominciare.

Per le famiglie tantissime lucine da ammirare, mercatini di natale ricchi di attività e laboratori per bambini, ma anche spettacoli ed esperienze stellari.

EVENTI

BESOZZO – Nel fine settimana anche Besozzo entrerà in pieno nel clima delle feste, con l’evento “Accendiamo il Natale”, un percorso itinerante con animazione, musica e racconti dal vivo in programma nel pomeriggio di sabato 2 dicembre con spettacolo di farfalle luminose dalle 17 per l’accensione dell’albero – I dettagli

PORTO VALTRAVAGLIA – Sabato e domenica c’è Auguri in piazza con musica, laboratori, il villaggio di Natale, la fattoria di Babbo Natale, il presepe sommerso, il trenino di Natale, il concorso la vetrina più bella, il concorso designa il tuo Natale, vari punti ristoro e un gran finale con i fuochi d’artificio sul lago – L’evento

VEDANO OLONA – Il Natale di Vedano Olona è ancora nel segno di Harry Potter. Domenica 3 dicembre dalle 10 alle 18 in tutto il paese tante attrazioni con cosplay dei personaggi della saga, le bancarelle del mercatino di Natale e un trenino che percorrerà le vie del centro – Tutte le informazioni

TRADATE – Ultimo Wild Camp Insubriparks sabato al Parco della Pineta per bambini e ragazzi dai 6 e 13 anni e le loro famiglie. Una giornata gratuita di esplorazioni, avventura e vita in natura, dalla costruzione delle tende all’accensione del fuoco – Come partecipare

TRADATE – Nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta che nel pomeriggio ospita tanti laboratori natalizi e, all’EcoPlanetario l’evento “Il cielo di Natale”. Possibilità anche di esplorare giochi e sentieri in natura – Come partecipare

GERENZANO – Domenica 3 dicembre l’evento diffuso “Accendiamo il Natale” con l’inaugurazione della Casetta di Babbo Natale, truccabimbi, musica e lo spettacolo Superzero Christmas Show prima dell’accensione dell’albero di Natale – Scopri di più

SAN GIORGIO SU LEGNANO – Domenica torna “Tira tardi a San Giorgio” e porta in paese un Christmas party. L’evento accendere la magia del Natale tra via Roma e via Mazzini con mercatini di Natale, Babbo Run, musica, pony e laboratori per bambini. Qui il programma

LUCINE

LEGGIUNO – Sabato si accendono Lucine di Natale di Leggiuno, visitabili sino al 7 gennaio – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato pomeriggio al Sacro Monte visite guidate, teatro kamishibai e musica per aspettare all’imbrunire l’accensione delle 14 mila luminarie natalizie del borgo – Scopri di più

BISUSCHIO – Un fine settimana di festa aspettando il Natale tra musica e bancarelle fino a domenica con l’accensione delle luminarie – Scopri di più

LEGNANO – Sabato alle 17 è molto atteso l’accensione dell’albero scintillante di piazza San Magno alto 14 metri con i canti di Natale degli alunni delle primarie e preceduto dalla lettura animata – Scopri di più

CASTELLANZA – Domenica alle ore 17 verrà acceso l’albero di Natale, posizionato davanti al Municipio: l’evento darà il via alle numerose iniziative previste per il mese di dicembre e i primi di gennaio. Qui il programma

CAIRATE – Sabato alla scuola dell’infanzia Carnelli a Boladello arriva la prima festa di natale, con spettacolo, mercatini e l’accensione del presepe e dell’albero – Tutte le informazioni

MERCATINI DI NATALE E BAMBINI

CASTELLO CABIAGLIO – Giochi, solidarietà e musica al mercato natalizio del Giusto iNperfetto. Domenica 3 dicembre nel borgo di Castello Cabiaglio l’edizione natalizia del mercato del Giusto iNperfetto inaugura un fondo di solidarietà – Tutte le informazioni

VARESE – Creanza Creative Market e il Signor Panettone portano l’artigianato di qualità alle Ville Ponti sabato e domenica. 90 artigiani e 14 pasticceri daranno vita all’evento natalizio dedicato al buono e al bello del fatto a mano con tanti laboratori e attività per bambini – Qui i dettagli

VARESE – Da Elledue Giocheria arriva Babbo Natale. I bambini che passeranno a salutarlo, riceveranno un bellissimo gadget natalizio e potranno fare tante fotografie con lui – Tutte le informazioni

VARESE – Fino al 26 dicembre in piazza Montegrappa c’è un villaggio di Natale, con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita – Scopri di più

SOMMA LOMBARDO – Sabato e domenica il primo dei due weekend dedicati al Natale al Castello Visconti con espositori selezionati negli spazi interni ed esterni e tante attività per tutta la famiglia – Il programma

SAMARATE – Il “Giardinetto di Babbo Natale”, giochi e stand a Verghera di Samarate. Lo spazio di via Indipendenza ospita sabato 2 e domenica 3 dicembre tante diverse attività per piccoli e grandi – Tutte le informazioni

VARESE – Dal 19 novembre al 6 gennaio, per tutte le domeniche, Babbo Natale sarà al Sacro Monte. Di volta in volta, grandi e piccini, potranno trovarlo in un locale diverso del Borgo e trascorrere il pomeriggio tra lucine e prelibatezze. Tutte le informazioni

SPETTACOLI

CASTELLO CABIAGLIO – Sabato sera in sala polivalente Intrecci teatrali porta in scena per Latitudini La Bianca, la Blu e la Rossa, per una serata divertente e profonda allo stesso tempo sulla bellezza della diversità. Spettacolo adatto a tutti anche a bambini e famiglie. – Lo spettacolo

AZZATE – Appuntamento speciale con le Favole a merenda domenica pomeriggio alle 16 alla Proloco di Azzate. La cantastorie Liliana Maffei proporrà ai bambini un viaggio nelle Lettere scritte da Babbo Natale e riportate nelle raccolte – L’evento

VARESE – La rassegna CinemaKids, proposta da Filmstudio90 per le famiglie domenica pomeriggio porta al Cinema Nuovo, in anteprima a Varese, Mary e lo spirito di mezzanotte, l’ultima animazione italiana firmata da Enzo D’Alò e liberamente tratta dal romanzo irlandese La gita di Mezzanotte di Roddy Doyle – La rassegna

SARONNO – Domenica 3 dicembre alle 16:30 al quartiere Matteotti presso il Centro di Aggregazione Giovanile Tam Tam, l’evento “Incanti di Natale”, uno spettacolo sulla magia del Natale. Ingresso libero – Leggi qui

LEGNANO – Domenica 3 dicembre, alle 11, nell’area accoglienza dell’ospedale nuovo gli Artigiani del Borgo, propongono lo spettacolo in musica “Il libro della giungla”, a cura di Orizon Danza. Sarà possibile acquistare le pigotte solidali realizzate dagli alunni della primaria per sostenere la pediatria. Qui per info

LABORATORI

GAVIRATE – Biglietti di auguri e presepe da costruire con il materiale di scarto non convenzionale di Remida, al Chiostro di Voltorre dove tronano i laboratori creativi di Remida Natale – Come partecipare

VARESE – In questa domenica dello Yak un pomeriggio di creatività per bambini e ragazzi, tra giochi, attività creative e idee pazze, per preparare insieme tutto ciò che serve per accogliere gli artisti e il pubblico – La proposta

SARONNO – Sabato 2 dicembre dalle 16 alle 18 presso il Museo della Ceramica G. Gianetti. Laboratorio di decorazione di piastrelle in ceramica – Scopri di più

MARNATE – C’è un laboratorio musicale per bambini sabato a Marnate il occasione del mercatino Pole Pole – art and Market – La locandina

GIOCHI

SOLARO – Domenica in Villa Borromeo torna la Babbo Run di Solaro, con il suo carico di divertimento e solidarietà. Oltre al percorso a circuito all’interno del paese ci sarà il tracciato baby, pensato per i più piccoli – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica pomeriggio a Bizzozero c’è la Corsa dei Babbi Natale. Una corsa gratuita per le vie del quartiere aperta a tutti. Il percorso per i bambini è di 1,2 km. A seguire in oratorio lo spettacolo “La stella di Natale” – Scopri di più

MALNATE – “Giochiamo Insieme”, a Malnate una giornata di inclusione per scoprire il baseball per ciechi. L’evento è stato organizzato In occasione dalla Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Appuntamento sabato 2 dicembre dalle 10.15 con un programma fitto di iniziative – Tutte le informazioni

OGGIONA CON S. STEFANO – Una domenica a tutto scacchi con il torneo Open e Under 14 anni dell’asd “Danilo Deon” in collaborazione con l’Avis – Come partecipare

LAVENO MOMBELLO – In piazza Matteotti, proprio in centro paese, è stata inaugurata la pista di pattinaggio che resterà aperta per tutto il periodo di Natale – L’articolo

LUINO – “L’arte è in gioco” in mostra al Verbania di Luino, dalla storia del videogame alle mani degli artisti creatori. Il collettivo di Neoludica torna a Luino con una mostra all’avanguardia a cura di Debora Ferrari, Luca Traini, Francesca Anedda con un intervento di Emanuele Cabrini. Il 1° dicembre l’inaugurazione – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPA’

AZZATE – Il mercatino delle Mamme in Cerchio aggiunge valore al Natale: scegliendo di acquistare a offerta libera allo Stendipanni giochi e addobbi di Natale, si sostengono le attività per le famiglie e un futuro più green – Leggi qui

VARESE – In città torna il “regalo sospeso” per portare il Natale in tutte le case. C’ la possibilità di acquistare un giocattolo, un libro, un oggetto di cartoleria o, perché no, un goloso panettone per chi queste cose le sogna ma non le può avere – L’elenco dei negozi che aderiscono

VARESE – Lunedì sera in Sala Montanari Varese Praticità propone alle mamme e ai papà l’incontro “La genitorialità oggi: la tradizione si scontra col cambiamento”, con la demografa sociale Alessandra Minello, autrice del libro “Non è un paese per madri” – I dettagli

