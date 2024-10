Torna a Lugano il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze: oltre 400 espositori e più di 60 nazioni

Dal 1 al 4 novembre al Centro Esposizioni di Lugano è in programma il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, l’evento più atteso dell’anno per il settore del turismo.

Questa edizione, la più grande degli ultimi dieci anni, ospiterà oltre 400 espositori e vedrà la partecipazione di più di 60 nazioni rappresentate. Sarà una fiera ricca di opportunità, con un’offerta variegata che copre ogni aspetto del mondo del turismo, dalle destinazioni da sogno al lusso più esclusivo.

Offerta turistica completa e internazionale

Il Salone offrirà una panoramica completa di tutte le sfaccettature del turismo moderno. Dai personal tour operator che creano viaggi su misura, alle crociere, alle compagnie aeree, ci sarà spazio per ogni tipo di vacanza, inclusi soggiorni benessere, cicloturismo, e vacanze attive. Non mancherà, ovviamente, l’ospitalità tradizionale, sempre con particolare attenzione alla qualità e unicità dei servizi offerti.

Il Salone sarà arricchito dalla presenza di ospiti internazionali e dall’ampia gamma di vacanze tematiche offerte dagli espositori.

Piattaforma di networking internazionale

Oltre alla sua anima espositiva, il Salone è anche un’importante occasione di business. Oltre 100 buyer internazionali saranno presenti per fare affari e creare connessioni commerciali durature con gli operatori presenti. Grazie al programma Hosted Buyer, gli espositori potranno stabilire partnership con aziende provenienti da tutto il mondo, consolidando così la loro presenza nel mercato globale.

Premi Swiss Tourism Awards e turismo di lusso

Una delle novità di questa edizione è la consegna degli Swiss Tourism Awards, riconoscimenti prestigiosi che premiano le destinazioni e le strutture ricettive di alto livello. Molte mete e strutture ricettive saranno premiate per la loro eccellenza nel settore turistico, comprese località rinomate e destinazioni ancora da scoprire.

Un ampio focus sarà dedicato al turismo di lusso, con operatori che presenteranno servizi e strutture di altissima qualità, destinazioni certificate che offrono esperienze uniche e su misura per i viaggiatori più esigenti.

Un viaggio enogastronomico

Un’altra novità del Salone 2024 è la sezione dedicata alla ristorazione, completamente rinnovata grazie alla collaborazione con 1908 Catering. I visitatori potranno intraprendere un vero e proprio viaggio del gusto, esplorando una vasta gamma di piatti gourmet e cucine internazionali. Dai sapori esotici alle tradizioni culinarie più raffinate, l’offerta gastronomica del Salone sarà in grado di soddisfare ogni palato.

Il grande concorso

Per rendere l’esperienza ancora più entusiasmante, il Salone delle Vacanze ospiterà un Grande Concorso che metterà in palio centinaia di premi, tra cui soggiorni vacanza esclusivi. I visitatori potranno partecipare e vincere esperienze di viaggio uniche, rendendo la loro visita al Salone ancora più memorabile.

Talk, conferenze ed eventi per tutti

Il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze offrirà un ricco programma di talk, conferenze ed eventi dedicati sia ai professionisti del settore che al grande pubblico. Saranno organizzati incontri formativi e dibattiti con esperti di fama internazionale, toccando temi legati alle nuove tendenze del turismo, alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e alle strategie di marketing per le destinazioni. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione unica per aggiornarsi, approfondire e condividere conoscenze. I visitatori potranno inoltre partecipare a workshop interattivi, eventi esperienziali e momenti di confronto, per arricchire la propria esperienza e scoprire nuove idee di viaggio.

Il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze di Lugano è molto più di una fiera: è un viaggio completo nel mondo del turismo, un’opportunità di scoprire nuove destinazioni, assaporare le cucine del mondo, e creare preziose connessioni commerciali. Un evento imperdibile per chiunque voglia esplorare le tendenze future del turismo e vivere un’esperienza indimenticabile.