A Sant’Ambrogio va in scena “Romeo e Giulietta Revolution – Remastered”

La Compagnia Marte riporta in scena la tragedia di Shakespeare con un tocco contemporaneo, raccontando come amore e odio siano emozioni senza tempo.

In un vibrante spettacolo fluo-poetico, tra canzoni e coreografie originali, Verona diventa simbolo universale dei sentimenti, mostrando come i conflitti di ieri rispecchino quelli di oggi.

Grazie a un cast di giovani interpreti e alla regia di Lia Locatelli, lo spettacolo fonde poesia, ironia e dramma in un mix emozionante e commovente, capace di coinvolgere il pubblico in una riflessione profonda sulla natura umana.

L’appuntamento è per il giorno 14 febbraio alle ore 21:00 al Auditorium San Giovanni Bosco in via Lazzaro Papi 7 a Varese, nel quartiere di Sant’Ambrogio.

È possibile acquistare i biglietti:

– presso la segreteria M.Art.E oppure presso la biglietteria del teatro (solo pagamenti in contanti, prenotazione consigliata)

– per prenotare i biglietti: https://www.martevarese.it/romeo-e-giulietta-revolution-14-febbraio-ore-21-00-teatro-di-santambrogio/

– online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/romeo-e-giulietta-revolution/256963

Prezzo biglietti:

– intero: 15€

– ridotto riservato ai soci M.Art.E. Aps: 12€

– ridotto 4 – 14 anni: 5€

– ridotto 0 – 4 anni: 0€

Genere: Teatro / Musical Contemporaneo

Produzione: Compagnia Marte

Regia: Lia Locatelli