I Legnanesi aprono la stagione del Teatro Giuditta Pasta di Saronno con “Ricordati il Bonsai”

Sabato 20 e domenica 21 settembre, il Teatro Giuditta Pasta di Saronno dà il via alla sua nuova stagione con un grande ritorno: I Legnanesi. La storica compagnia comica lombarda inaugura la stagione 2025|2026 – Riflessioni con lo spettacolo “Ricordati il Bonsai”. Un titolo intrigante e ironico, come da tradizione del gruppo, che promette la consueta esplosione di comicità nel tipico stile che ha reso celebri i protagonisti della Famiglia Colombo, ma con qualche novità.

“Ricordati il Bonsai” segna infatti una svolta per i Legnanesi, trasportando il pubblico in un contesto totalmente nuovo: il Giappone. La storia inizia in modo semplice: durante un normale pomeriggio di “chiacchiere da cortile”, Carmela, vicina e amica della famiglia Colombo, propone una missione alquanto insolita, partire per il Giappone per prendersi cura di uno sconosciuto in cambio di una ricca eredità.

Con la promessa di diventare ricchi e il legame con l’amica che li spinge a partire, i protagonisti intraprendono il viaggio che, tra travestimenti improbabili, gag e malintesi culturali, si trasforma in una serie di situazioni esilaranti ma non solo. Il viaggio sarà infatti anche occasione per riflettere – ridendo – su chi siamo, da dove veniamo e quanto, alla fine, il nostro cortile sia il posto più straordinario di tutti.

Un viaggio tra risate e riflessioni

Il titolo stesso dello spettacolo, “Ricordati il Bonsai”, nasconde un messaggio profondo: non dimenticare le piccole cose, quelle che, spesso, sono in grado di fare la differenza nella nostra vita. Con questo nuovo lavoro, I Legnanesi continuano a raccontare le piccole grandi storie che da sempre li contraddistinguono, proponendo un mix di umorismo e spunti di riflessione che divertono e fanno pensare al tempo stesso.

Lo spettacolo si terrà sabato 20 settembre alle 20.45 e domenica 21 settembre alle 16.

I biglietti sono disponibili con posto unico a €40, in prevendita sul sito del teatro