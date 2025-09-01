“La Stracamagnada” una passeggiata culturale e gastronomica tra Germignaga e Brezzo di Bedero

Domenica 14 settembre la Pro Loco di Germignaga ha in programma la decima edizione de

La Stracamagnada

giornata tra i gusti e i piaceri locali

Passeggiata culturale-gastronomica lungo un percorso di 8 km, di media difficoltà (consigliabile a bambini sopra i sei anni), da Germignaga a Brezzo di Bedero con ritorno a Germignaga, attraverso boschi e paesaggi incantevoli.

Partenza dal Tendone delle feste al “Boschetto”, il 1° RISTORO che sarà servito in caso di bel tempo, sul terrazzone della Colonia con una splendida vista lago.

La prima parte del percorso attraverserà una parte del centro storico per immettersi nel sentiero “Alto Verbano” che sale lungo il torrente San Giovanni nei boschi tra Germignaga e Brezzo di Bedero.

Appena entrati nel bosco, dopo una decina di minuti si arriva al pianoro denominato “Bosco delle Fate” che tanto incuriosisce i bambini e non solo.

Proseguendo nel Bosco tra la frescura dell’ombra della vegetazione, si giungerà nell’abitato di Brezzo di Bedero ed apprezzare la magnifica vista sul lago Maggiore dal belvedere “Pasque” per poi salire alla Canonica dove si potrà visitarla e approfittare degli assaggi di formaggi e salumi proposti dalla Azienda Agricola “Il Vallone” al 2° RISTORO.

Proseguendo si giungerà nell’area della LINEA CADORNA con possibilità di visite guidate alle fortificazioni della seconda guerra mondiale ripulite e rese agibili dagli volontari del gruppo “Noi della Cadorna”. Qui il 3° RISTORO, proporrà un esempio di rancio militare con la rinomata “trippa”.

Il percorso scende poi verso Germignaga dove si potrà visitare la chiesa di San Giovanni Battista.

Proseguendo sempre come novità si entrerà nel rione storico del “Cantun” dove amici e abitanti dello stesso offriranno delle deliziose bruschette.

Infine scendendo si rientrerà all’area feste del “Boschetto” dove i collaboratori della Pro Loco prepareranno la pasta alla boscaiola per tutti. Dulcis in fondo “assaggio del croccante tipico di GERMIGNAGA”.

Alla manifestazione possono partecipare massimo 300 persone e le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 19 di venerdì 13 settembre.

Ritrovo dalle ore 7.30 con partenza dalle 8.00 alle 10.00 e arrivo presso il tendone dell’area feste al “Boschetto” di Germignaga (posteggio nel vicinissimo piazzale “Carrefour”).

Quote di partecipazione

Adulti, 17 euro per iscrizioni entro il 12 settembre

ragazzi nati dopo il 2012, 10 euro

Le iscrizioni pervenute dopo il 12 settembre prevedono una quota maggiorata a euro 20 per gli adulti.

Per iscriversi bisogna compilare il modulo scaricabile qui o compilare il modulo online che potete trovare cliccando qui e versare la quota di iscrizione.

Le iscrizioni sono già aperte online, con pagamento elettronico e presso il MiniBar o la Cartoleria-Edicola di via Cadorna a Germignaga in contanti.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole trascorrere una giornata all’aria aperta, godendosi i panorami del lago Maggiore, gustando sapori locali e scoprendo tesori nascosti del nostro territorio. Un evento che, negli anni, ha saputo crescere e conquistare anche l’interesse internazionale tanto da ottenere il patrocinio della Regione Lombardia e dei Comuni di Germignaga e Brezzo di Bedero.

La quota di partecipazione comprende: il kit di benvenuto personalizzato, 5 punti ristoro lungo il percorso con cibi e bevande tipici e visite guidate alla Canonica di Brezzo di Bedero, alla Linea Cadorna e alla chiesa di San Giovanni Battista di Germignaga.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a germignagaproloco@gmail.com

In caso di pioggia normale la manifestazione si svolgerà regolarmente.

Sito | Facebook