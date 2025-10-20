“L’Avventura” fa tappa a Laveno e Maccagno con il duo The Men in Black

Due serate consecutive per riscoprire i suoni e le parole degli anni ’60-’90 con Mauro Guarneri e Renato Furigo in uno spettacolo che unisce musica, narrazione e solidarietà

Due appuntamenti con la musica, du serate dove si condensano i racconti e il fascino degli anni ’60-’90. A Laveno Mombello e Maccagno con Pino e Veddasca arrivano Mauro Guarneri e Renato Furigo, duo “The Men in Black”, per due serate di emozioni, sorrisi e ricordi.

Un viaggio musicale tra ricordi e atmosfere d’altri tempi

Venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025, rispettivamente a Laveno Mombello e Maccagno con Pino e Veddasca, si terrà lo spettacolo “L’Avventura… la storia continua”, un format tra narrazione e canzoni d’autore firmato dal duo “The Men in Black”, composto da Mauro Guarneri (pianoforte e canto) e Renato Furigo (narrazione e canto).

Due eventi consecutivi, a ingresso libero con offerta, che si propongono di coinvolgere il pubblico in un racconto musicale intimo e appassionato, dove le parole e le note si intrecciano per evocare l’atmosfera di tre decenni fondamentali per la cultura popolare: gli anni ’60, ’70 e ’90.

Il programma: date, luoghi e protagonisti

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 24 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare di Villa Frua a Laveno Mombello, con ingresso da Piazza Fontana.

La sera successiva, sabato 25 ottobre alle ore 21.00, lo spettacolo si sposterà all’Auditorium di Maccagno, in via Pietro Valsecchi 23.

Protagonisti sul palco saranno Mauro Guarneri, al pianoforte e voce, e Renato Furigo, voce e narratore, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale fatto di emozioni e memoria collettiva, con un repertorio ricco di canzoni italiane e internazionali.

Lo spettacolo è organizzato con il patrocinio dei Comuni di Laveno Mombello e di Maccagno con Pino e Veddasca, in collaborazione con LILT Varese e le Pro Loco locali, oltre al contributo artistico dell’associazione InsubriArt.

Evento solidale a favore della prevenzione

Entrambe le serate saranno a ingresso libero con offerta, e l’intero ricavato sarà devoluto alla LILT Valcuvia (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), a sostegno delle attività locali di prevenzione e sensibilizzazione.

Una bella occasione per unire cultura, musica e solidarietà in due serate aperte a tutta la cittadinanza.

(nella foto, il duo in azione durante lo spettacolo che s’è tenuto a Materia)