Busto Arsizio
A Busto una serata per rivivere la magia di Lucio Battisti
Venerdì 14 novembre 2025 il Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio ospita lo spettacolo di Leandro Ghetti, “il più fedele Tributo a Lucio Battisti d’Italia”
Venerdì 14 novembre 2025 il Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio ospita lo spettacolo di Leandro Ghetti, “il più fedele Tributo a Lucio Battisti d’Italia”.
Conosciuto come il più fedele interprete dell’opera di Battisti e Mogol, Ghetti si distingue per la capacità di emozionare il pubblico, alternandosi tra chitarra acustica, pianoforte e organo.
La sua incredibile somiglianza con l’indimenticabile artista di Poggio Bustone, unita a una presenza scenica carismatica, rende ogni concerto un’esperienza unica e coinvolgente.
Il progetto, nato nel 2004, ha l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo del celebre cantautore italiano attraverso l’esecuzione dei suoi brani più iconici, eseguiti in locali, piazze e teatri in Italia e oltre confine.
Durante i concerti, la scaletta spazia dai grandi successi del duo Battisti-Mogol, come “Con il nastro rosa”, “Il mio canto libero” e “Sì, viaggiare”, fino a brani influenzati dalle sonorità funky e disco degli anni ’70, offrendo un viaggio musicale che celebra ogni fase della carriera dell’artista.
Lo spettacolo si distingue per l’energia e la varietà: attraverso medley e cambi di strumento, Ghetti e la sua band riescono a condensare decenni di successi in due ore di pura emozione.
Ad accompagnarlo, tre musicisti di grande talento: Andrea Adami alla chitarra elettrica, Rudi Caldesi al basso e ai cori, e Mirko Bicchi alla batteria. Ghetti ha calcato i palchi di eventi prestigiosi, tra cui concerti di artisti come Anna Oxa, Donatella Rettore e la Formula Tre, l’unico gruppo ad aver suonato con Battisti dal vivo.
È stato ospite in programmi televisivi nazionali come Estate in Diretta su Rai 1 e in trasmissioni condotte da Maurizio Costanzo, ricevendo entusiastiche recensioni su testate come Corriere della Sera, La Repubblica e Rolling Stone.
Ingresso 30 euro – Info: 342 8359505 Simone