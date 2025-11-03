A Fagnano Olona torna RaTeRà: al via la seconda edizione della rassegna di teatro per ragazzi

La rassegna è promossa dal CRT “Teatro-Educazione”, in collaborazione con il Tavolo del Patto Educativo Territoriale che riunisce il Comune e numerose realtà attive in ambito educativo e formativo: scuole pubbliche e private, parrocchia, associazioni e cooperative

Domenica 16 novembre prenderà il via la seconda edizione di RaTeRà – Rassegna Teatro Ragazzi, presso l’oratorio San Stanislao di Fagnano Olona. L’evento, a ingresso libero e gratuito, è pensato per bambini, ragazzi e famiglie, e segna l’apertura di una nuova stagione dedicata al teatro come linguaggio educativo e inclusivo.

La rassegna è promossa dal CRT “Teatro-Educazione”, in collaborazione con il Tavolo del Patto Educativo Territoriale di Fagnano Olona, che riunisce il Comune e numerose realtà attive in ambito educativo e formativo: scuole pubbliche e private, parrocchia, associazioni e cooperative.

RaTeRà nasce dall’esigenza di valorizzare la cultura territoriale attraverso il teatro, utilizzando i linguaggi artistici come mezzo di relazione, comunicazione e riflessione condivisa. La rassegna vuole essere un momento di incontro per la comunità, uno spazio dove bambini, ragazzi e adulti possono confrontarsi su temi sociali ed educativi come la diversità, le emozioni, il rapporto tra generazioni e la gestione dei conflitti. Gli spettacoli si svolgeranno in luoghi diversi della città, trasformando spazi educativi e urbani in punti di dialogo e creatività.

Il primo appuntamento, domenica 16, prevede la presentazione ufficiale della rassegna, con un momento dedicato al lavoro del Tavolo del Patto Educativo Territoriale e alle nuove iniziative in programma per l’anno. A seguire, andrà in scena lo spettacolo “La banda di Gelsomino libera tutti!”, liberamente tratto dal celebre libro di Gianni Rodari, Gelsomino nel paese dei bugiardi, a cura del CRT “Teatro-Educazione”.

Lo spettacolo racconta le avventure di Gelsomino, un ragazzo dotato di una voce potentissima, che si ritrova nel Paese dei Bugiardi, governato dalla temibile Regina Giacomona. In un mondo dove dire la verità è vietato, il giovane protagonista impara il valore del coraggio di essere se stessi, della forza della verità che libera e dell’importanza di pensare con la propria testa.

Il CRT Centro Ricerche Teatrali “Teatro-Educazione” EdArtEs, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fagnano Olona, è una scuola civica di teatro, musica, arti visive e animazione. Organismo culturale senza fini di lucro, il centro promuove educazione, formazione artistica ed espressività creativa, proseguendo da anni una ricerca nel campo dell’Educazione alla Teatralità, disciplina che unisce arte e pedagogia, ispirandosi al concetto di arte come veicolo elaborato da Jerzy Grotowski.

Con RaTeRà, Fagnano Olona conferma il proprio impegno nella promozione del teatro come strumento educativo e di crescita personale, offrendo a bambini e famiglie un’occasione per condividere esperienze culturali significative e divertenti.