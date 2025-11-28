Cosa fare con i bambini nel weekend del 28, 29 e 30 novembre a Varese e nel Varesotto

Sole e freddo in quest’ultimo weekend di novembre che porta le famiglie nel pieno del clima natalizio, con tante accensioni, mercatini ed eventi dedicati.

Tante occasioni per incontrare Babbo Natale, per scrivere letterine o creare splendidi bigliettini. E poi spettacoli, giochi e laboratori per tutti i gusti.

EVENTI

VARESE – Venerdì 28 novembre, dalle ore 18 si accende Il giardino delle meraviglie, lun nuovo spettacolo di luci ai Giardini Estensi – Leggi di più

VARESE – Due weekend per accendere l’atmosfera natalizia a Varese con gli eventi firmati Creanza. Sabato 29 e domenica 30 novembre via del Cairo ospita il Christmas Street Market – L’iniziativa

BARASSO – Sabato 29 e domenica 30 novembre le vie del paese accoglieranno Kids Christmas Market con laboratori ed espositori. Le botteghe degli artigiani saranno aperte, offrendo ai visitatori un itinerario esperienziale all’interno del borgo – L’evento

GALLIATE LOMBARDO – Domenica in occasione del tradizionale Mercatino di Natale, il borgo sarà animato dalla slitta con le renne, dalla casetta dove i bambini potranno disegnare e scrivere le loro letterine, dai trampolieri, dall’elfo, da uno spettacolo di magia e dall’arrivo di Babbo Natale – I dettagli

ARCISATE – Due giorni di mercatini, musica, spettacoli, profumi di cucina e, naturalmente, l’arrivo di Babbo Natale con la sua allegra “squadra” di orsi ed elfi: un fine settimana pensato per far sognare grandi e bambini, a due passi dalla stazione ferroviaria di Arcisate – Tutte le informazioni

GERENZANO – Domenica una giornata interamente dedicata alle famiglie e alla magia del Natale con l’apertura alle 11 della Casetta di Babbo Natale e truccabimbi e nel pomeriggio spettacolo teatrale, accensione dell’albero e inaugurazione del presepe – Qui il programma

LOZZA – Dalla Corsa dei Babbi Natale al mattino all’arrivo di Babbo Natale, la quinta edizione di Natale a Lozza domenica propone ai bambini laboratori, spettacoli di magia e intrattenimenti per tutte le età – Scopri di più

CAIRATE – Mercatino, laboratori creativi e scatole solidali: Cairate si accende di iniziative natalizie. Al Monastero domenica 30 novembre, dalle 10 alle 17, una giornata dedicata a famiglie, bambini e solidarietà, con visite guidate, giochi e un corner per donare scatole regalo per persone in difficoltà – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Natale a Casciago, una giornata di festa tra mercatini, laboratori e solidarietà. Domenica 30 novembre torna l’appuntamento con i Mercatini di Natale nel parco di Villa Castelbarco. Un evento per famiglie, bambini e per tutta la comunità – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Il mercatino bio e solidale del Giusto in Perfetto si fa natalizio. Mercatino, mostre, letture e musica dal vivo nel borgo immerso nella natura. Una giornata di festa per grandi e piccoli: il ricavato sarà devoluto alla Caritas – Tutte le informazioni

GHIRLA – Confermati per domenica 30 novembre il Natale a Ghirla, con bancarelle, stand gastronomico e spettacolo acrobatico per grandi e piccini – L’evento

VARESE – Al Borducan tornano le merende con Babbo Natale, tutte le domeniche pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30. Appuntamento il 30 novembre – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Regali e Sapori a Gazzada Schianno: il mercatino di Natale tra stand, spettacoli e sorprese. Una giornata di festa il 30 novembre a Villa De Strens con laboratori, teatro, gastronomia e l’arrivo di Babbo Natale – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Babbo Natale, dolci e canti: due giorni di festa a Somma Lombardo con i mercatini di Natale. Due giorni di eventi il 29 e 30 novembre tra stand gastronomici, accensione dell’albero e attività per i bambini – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

LUVINATE – Una mattinata di laboratori esperienziali di riuso e riciclo creativo sabato mattina al Parco del Sorrisocon SOS rifiuti, l’iniziativa a partecipazione libera e gratuita promossa da bambini, famiglie e insegnanti della scuola primaria Pedotti di Luvinate in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – I dettagli

TRADATE – Viaggio tra natura e spazio è il titolo della nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con Missione Marte in EcoPlanetario, giochi ed eslorazioni della natura lungo i sentieri dell’area protetta – l’Evento

PORTO CERESIO – Notte dei Pupazzi, sabato 29 novembre la biblioteca comunale invita grandi e piccoli a lasciare il proprio pupazzo preferito: durante la notte sceglierà un libro e la domenica mattina ci sarà la colazione con sorpresa – Tutte le informazioni

VARESE – Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina e in difesa della Costituzione. Due appuntamenti pubblici si terranno sabato 29 novembre in piazza del Garibaldino a Varese in occasione della Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Domenica 30 novembre, la compagnia Freya Teatro porta in scena Missione speciale Natale, uno spettacolo natalizio pensato per grandi e piccoli: divertimento e magia in un pomeriggio al Teatro Family – Lo spettacolo

BESOZZO – “Qualcuno ha visto Babbo Natale”? Anche a Besozzo arriva il momento magico. L’Amministrazione Comunale inaugura il calendario degli eventi natalizi sabato 30 novembre con uno spettacolo per famiglie al teatro Duse. Poi l’accensione delle luminarie – Tutte le info

SARONNO – “Pimpa. Il musical a pois è lo spettacolo in scena domenica pomeriggio al Teatro Giuditta Pasta di Saronno per festeggiare i 50 anni di avventura della cagnolina di Altan. Un viaggio tra musica, gioco e fantasia che coinvolge grandi e piccoli – L’evento

GERENZANO – Il 30 novembre alle ore 16 il Teatro San Filippo Neri ospita il debutto dello spettacolo per famiglie Ma Babbo Natale è un lavoro?, interpretato da Anna Sala e Carlo Tognola della compagnia Oplà – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica pomeriggio al Nuovo la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 propone a bambini e famiglie il film d’animazione Frankie e le creature dimenticate, ispirato ai libri di Guy Bass. Un racconto di cura, diversità e riscatto – La rassegna

CARNAGO- ARSAGO SEPRIO – Doppia replica, Venerdì pomeriggio alla Biblioteca di Carnago e sabato mattina in quella di Arsago Seprio, per lo spettacolo La Strega Generosa – Il programma

CASSANO MAGNAGO – GORLA MINORE – SOMMA LOMBARDO – FAGNANO OLONA– Spettacoli, laborratori e letture per i più piccoli sabato e domenica nelle biblioteche del sistema bibliotecario Busto Ticino Valle Olona – Tutto il programma

GIOCHI

VARESE – Temperature ideali nel weekend per la nuova stagione della Pista di pattinaggio su ghiaccio in esterna allestita ai Giardini Estensi, accanto all’area giochi – Scopri di più

VARESE – Sabato e domenica in centro c’è il Trenino di Natale per scoprire la città con Humanitas. Il giro, della durata di circa 20 min, è per tutti gratuito, ma è necessario prenotare – Come partecipare

VARESE – Il sabato pomeriggio in Biblioteca si torna a giocare con la “Gaming zone” riaperta in una nuova veste per chi chi ama videogiochi e giochi da tavolo – L’iniziativa

LABORATORI

VARESE – Domenica novembre,alle ore 15.30 il mercatino di Natale di piazza Monte Grappa propone a tutti i bambini il laboratorio delle Letterine di Babbo Natale – Scopri di più

VARESE – Sabato pomeriggio la libreria Potere ai Bambini propone ai bambini il laboratorio per bambini Ti va di giocare? in collaborazione con Creanza Christmas Market – Leggi qui

CARDANO AL CAMPO – Venerdì pomeriggio alle 16.45 in biblioteca per i bambini c’è Apprendisti astronauti – Il programma

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Dal 29 novembre al 14 dicembre c’è Aiutiamo Babbo Natale a non lasciare indietro nessuno, la racccolta di giochi adatti a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni promossa da Croce Rossa Varese – L’iniziativa

OPEN DAY – Famiglie nel pieno della stagione degli open day per chi ha figli da iscrivere nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie il prossimo settembre. Ad esempio sabato tocca all’asilo Frascoli di Gurone e alle scuole primaria e secondaria di San Fermo che apriranno nel nuovo Polo scolastico dei Varese – Scopri tutti gli Open day

PER TUTTI – Mercatini di Natale, passeggiate e gite fuori porta, cultura e arte per tutti i gusti nel fine settimane che saluta novembre. Temperature sotto zero la mattina e meteo incerto non rovineranno le tante iniziative in provincia – Che fare nel weekend