“Pimpa. Il musical a pois”: al Teatro Giuditta Pasta di Saronno la cagnolina di Altan festeggia 50 anni di avventure

Domenica 30 novembre alle 16, all’interno della rassegna Teatro per le Famiglie, un viaggio tra musica, gioco e fantasia che coinvolge grandi e piccoli

Un pomeriggio di musica, colori e fantasia per tutta la famiglia: domenica 30 novembre alle 16, nell’ambito della rassegna Teatro per le Famiglie, va in scena “Pimpa. Il musical a pois”, lo spettacolo che celebra il 50° compleanno della celebre cagnolina bianca a pois rossi, amata da generazioni di bambini.

Il musical è firmato da Enzo d’Alò, regista d’animazione noto per capolavori come La gabbianella e il gatto, che ha curato la regia con la collaborazione creativa di Francesco Tullio Altan, storico “papà” di Pimpa.

Un viaggio teatrale tra sogno, musica e fantasia

Prodotto da Fondazione Aida, “Pimpa. Il musical a pois” è un omaggio al potere dell’immaginazione e alla capacità dei più piccoli di sognare a occhi aperti. La cagnolina più curiosa del mondo condivide il palco con Armando, il suo inseparabile amico umano, e con un ospite davvero inaspettato: William Shakespeare, per un’avventura teatrale ricca di sorprese.

Tra canzoni originali, coreografie travolgenti e un cast di giovani talenti, lo spettacolo coinvolge e diverte bambini e adulti, riportando tutti nella dimensione incantata dell’infanzia, dove tutto è possibile e ogni giorno è una nuova scoperta.

Teatro, gioco e meraviglia per tutte le età

Lo spettacolo è pensato per un pubblico dai più piccoli agli adulti che hanno amato Pimpa nei fumetti, nei libri e in TV. In scena, il mondo poetico e giocoso di Altan prende vita con leggerezza e profondità, tra risate, riflessioni e voglia di esplorare.

I biglietti sono disponibili anche online a questo link