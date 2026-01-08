Domenica in jazz a Varese tra atmosfere gospel e ritmi caraibici con il 67 Jazz Club

Il nuovo anno del jazz varesino si apre nel segno del ritmo e della memoria. Domenica 11 gennaio, il palco di Varese Vive ospiterà il primo appuntamento del 2026 targato 67 Jazz Club Varese. Protagonista della serata sarà il trombettista varesino Mauro Brunini che, per l’occasione, presenterà il suo quintetto denominato «Silver Moon», un progetto interamente dedicato alla figura leggendaria di Horace Silver.

Un omaggio al padre dell’hard bop

Mauro Brunini, ormai colonna portante del panorama jazzistico locale e nazionale, ha scelto di esplorare il repertorio di Horace Silver, il pianista e compositore statunitense scomparso circa dieci anni fa. Silver è considerato uno dei padri dell’hard bop, uno stile che ha saputo mescolare la complessità del jazz con radici popolari e ritmi trascinanti. Il concerto promette di essere un’incursione profonda in un’eredità musicale vastissima, capace di toccare corde emotive sempre diverse.

Una formazione di eccellenza

Per questo tributo, Brunini ha riunito attorno a sé musicisti di grande spessore: Tullio Ricci al sassofono, Francesco Chebat al pianoforte, Carlo Bavetta al contrabbasso e Nicola Stranieri alla batteria. Insieme, i cinque esploreranno la varietà stilistica tipica di Silver, le cui composizioni sono celebri per le contaminazioni con il gospel, i suoni africani e le influenze latino-americane e caraibiche.

Note e stili dal mondo

La particolarità di questo omaggio risiede proprio nella ricchezza dei temi trattati. «Silver Moon» non è solo un tributo formale, ma un viaggio che attraversa le diverse anime dell’artista statunitense. Grazie all’apporto del quintetto, il pubblico varesino potrà riscoprire l’energia di un jazz che non ha mai smesso di dialogare con le altre culture, rendendo l’esibizione estremamente varia e coinvolgente.

Orari e prenotazioni

Il concerto si terrà alle ore 18:00 presso la sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26. Il costo dell’ingresso è di 12 euro. Data la consueta affluenza per le iniziative del 67 Jazz Club, è caldamente consigliata la prenotazione telefonica al numero 335-8208969.