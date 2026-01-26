La Giornata della Memoria, tutte le iniziative in provincia di Varese

In occasione del 27 gennaio anche la provincia di Varese si unisce alle celebrazioni mondiali per la Giornata della Memoria, rinnovando l’impegno a non dimenticare l’orrore della Shoah e delle deportazioni. Da Varese, Busto Arsizio, Saronno e Gallarate fino ai borghi più piccoli, il territorio si anima con un fitto calendario di cerimonie istituzionali, mostre storiche, spettacoli teatrali e incontri nelle scuole.

Una vivacità di proposte che sottolinea come questa ricorrenza non sia solo un atto di omaggio alle vittime, ma un’opportunità collettiva per riflettere sui valori di libertà, giustizia e tolleranza.

Come sempre riportiamo una guida completa ai principali eventi e alle iniziative previste in provincia per onorare questo momento centrale del calendario civile italiano, europeo e mondiale, non soltanto come occasione di commemorazione, ma come spazio pubblico di riflessione critica sul rapporto tra storia, responsabilità e diritti.

BESOZZO – Martedì 27 gennaio, alle 20.45, la Sala Mostre di via Mazzini ospiterà un evento che intreccia letteratura, teatro e musica per onorare le vittime dell’Olocausto e di chi si oppose alla follia delle leggi razziali. Il cuore della serata sarà la lettura teatralizzata dal titolo “Il mio nome è 174.254”, un tributo diretto alla figura di Primo Levi – Qui tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Lunedì 26 gennaio alle 18, la Galleria Boragno ospita un evento aperto a tutti. Al centro dell’incontro, storie vere di sopravvissuti alla Shoah, accompagnate da fotografie originali dell’epoca. La narrazione sarà arricchita dalla musica dal vivo di Gioele Pavesi e Riccardo La Rosa, in un percorso che unisce parole, immagini e suoni per dare voce a chi non può più parlare. Leggi qui

BUSTO ARSIZIO – Martedì 27 gennaio gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado coinvolti in un percorso di riflessione sulla Shoah: al Teatro Fratello Sole la proiezione del film Jojo Rabbit e gli interventi di storici ed esperti di cinema – Qui l’articolo

BUSTO ARSIZIO Anche quest’anno il Comune di Busto Arsizio propone un ricco programma di iniziative realizzato insieme alle scuole e alle associazioni del tavolo “La storia ci appartiene”. Un programma che proseguirà fino al 5 febbraio con mostre, spettacoli, concerti e momenti istituzionali coinvolgeranno scuole, associazioni e cittadinanza in un percorso di memoria – Qui tutto il programma

CARDANO AL CAMPO – Doppio appuntamento martedì 27 gennaio. Al mattino verrà inaugurata la mostra/concorso “Spegni l’indifferenza. Accendi l’umanità”. Alle 20.30 si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Tra Storia e Memoria” con l’intervento del professor Piraino e della dottoressa Laura Clerici – Qui tutte le informazioni

CISLAGO – Domenica 1° febbraio alle 17, nella cornice di Villa Isacchi a Cislago, andrà in scena “Il violino di Auschwitz”, evento musicale promosso dal Comune in occasione dela Giornata della Memoria – Qui tutte le informazioni

FAGNANO OLONA -Diverse le iniziative in programma. Martedì 27 gennaio la commemorazione in piazza Alfredo Di Dio con le scuole e i cittadini e a seguire in Aula Magna l’incontro con la professoressa Rita Schiatti – Qui l’articolo – Sabato 31 gennaio alle 16, l’Aula Magna della scuola Fermi ospita la performance teatrale “La banalità del male. Quando il pensiero tace” a cura del collettivo CRT “Teatro-Educazione”. L’ingresso è libero e gratuito – La presentazione

GALLARATE – “Il passato che interroga il presente”: martedì 27 gennaio il Comune di Gallarate celebra il Giorno della Memoria con un incontro con Antonio Maria Orecchia, professore di storia contemporanea, e Emanuel Segre Amar, presidente del Gruppo Sionistico Piemontese – Qui tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Venerdì 30 gennaio, alla sala Polifunzionale NUMM sarà proiettato il film “Andremo in città”, di Nelo Risi. La pellicola è tratta dall’omonimo racconto di Edith Bruck e rappresenta una delle opere cinematografiche più significative nel narrare il dramma delle persecuzioni razziali attraverso una sensibilità poetica e cruda al tempo stesso – Qui tutte le informazioni

GORLA MINORE – Martedì 27 gennaio alle 21 a Villa Durini la presentazione de “Il Valtellinese di Olonia”. L’autore, profondo conoscitore della storia locale, racconta la guerra e le persecuzioni attraverso il viaggio di tre giovani partiti dalla Valle – Qui la presentazione

INDUNO OLONA – Martedì 27 gennaio, due appuntamenti a Induno Olona per commemorare la Giornatadella Memoria: una cerimonia mattutina e la proiezione gratuita del film “Simone Veil, la donna del secolo”. Un’iniziativa promossa dal Coordinamento delle sezioni Anpi di Induno Olona e Arcisate, in collaborazione con le Acli locali, i sindacati Spi Cgil e Fnp Cisl di Arcisate, Film Studio 90 e con il patrocinio dei Comuni di Induno Olona e Arcisate – Leggi qui

MERCALLO – Sabato 7 febbraio l’incontro con le testimonianze di Dario e Aida Foà che racconteranno come la leggi razziali impattarono sulle loro vite di bambini. L’intervento sarà coordinato dallo storico Riccardo Papini – Leggi

MORNAGO – Martedì 27 gennaio, alle 18.30, la biblioteca di Mornago ospiterà l’autrice Anna Lina Molteni per la presentazione del suo ultimo libro, intitolato “Polissena Das. In viaggio verso il Golem”, un viaggio letterario che esplora la fragilità umana e la ricerca disperata delle proprie radici tra le pieghe del passato – Qui tutte le informazioni

SAMARATE – Diverse iniziative per una proposta multidisciplinare rivolta alla cittadinanza e alle scuole del territorio fino a mercoledì 28 gennaio – Qui tutte le iniziative

SOLBIATE OLONA – Martedì 27 gennaio le celebrazioni coinvolgeranno le scuole e la cittadinanza con le celebrazioni ufficiali alle 9.30 al Parco della Memoriala e in serata la proiezione del film “La cartolina di Elena”, la storia dell’unica bambina deportata sola ad Auschwitz – L’articolo

VARESE – Il Liceo classico Cairoli di Varese in occasione della Giornata della Memoria coinvolge gli studenti con un’iniziativa speciale: l’intera giornata del 27 gennaio è infatti dedicata ai Laboratori della Memoria, una serie di incontri, proiezioni e momenti di approfondimento storico sulla Shoah. U’iniziativa nata su impulso degli alunni, – Leggi l’articolo

VARESE – Il Comune di Varese, in collaborazione con la Prefettura, la Provincia, la Regione e le associazioni del territorio, ha definito il programma per il Giorno della Memoria 2026. Un percorso che prosegue fino al 30 gennaio e unisce la solennità delle celebrazioni ufficiali a momenti di approfondimento storico e artistico rivolti a tutta la cittadinanza – Qui tutto programma

VERGIATE – Martedì 27 gennaio il Comune propone due appuntamenti aperti alla cittadinanza Alle 9.30 nella Sala civica “A. Marchetti” si terrà l’incontro con Giovanni Bloisi, il “ciclista della Memoria” che racconterà la vicenda dei bambini di Selvino. Alle 11 la commemorazione ufficiale al Cimitero di Vergiate – L’articolo