A Cuveglio torna il cineforum per riscoprire il piacere della visione condivisa

Cuveglio vanta già una solida tradizione cinematografica: infatti vent’anni fa ha ospitato diverse edizioni di Cuveglio Film Festival, dedicato ai cortometraggi autoprodotti in Valcuvia. Nel 2012 un gruppo di cittadini diede vita a un cineforum che per alcuni anni animò la vita culturale del paese.

«Esprimiamo grande soddisfazione per la riattivazione del cineforum, un obiettivo che l’amministrazione si era posta fin dal programma elettorale», dichiara l’assessore Silvano Premoselli. «Il risultato è stato possibile grazie all’installazione, avvenuta a fine 2025, dei nuovi impianti microfonici e audiovisivi nella sala polivalente, che consentono ora la proiezione dei film della rassegna».

La nuova iniziativa nasce in collaborazione con Filmstudio90, storica associazione di promozione sociale varesina attiva dal 1990, e prevede quattro appuntamenti mensili a ingresso libero presso la Sala Polivalente di via per Duno 4 (ingresso da piazza Marconi), sempre alle ore 20.45.

Ogni film sarà presentato e discusso con il pubblico da Alessandro Leone, regista e critico cinematografico, che accompagnerà gli spettatori in un percorso di lettura e approfondimento.

Un’importante occasione per la comunità di Cuveglio per ritrovarsi, riflettere, emozionarsi e fare cultura insieme.

Il programma del cineforum 2026

Venerdì 20 febbraio, ore 20.45

L’orchestra stonata di Emmanuel Courcol (Francia, 2024)

Venerdì 20 marzo, ore 20.45

Figli di Giuseppe Bonito (Italia, 2020)

Venerdì 24 aprile, ore 20.45

Belfast di Kenneth Branagh (Gran Bretagna, 2021)

Venerdì 5 giugno, ore 20.45

Il maestro che promise il mare di Patricia Font (Spagna, 2023)

Ingresso libero.