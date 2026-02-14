A Origgio il terzo concerto di Villa Borletti unisce Divina Commedia e pianoforte

Venerdì 20 febbraio la stagione “Oltre il suono” propone un dialogo tra recitazione e pianoforte ispirato ai versi di Dante Alighieri. Il giovane attore Giacomo Lisoni e il pianista Simone Cereda insieme per una serata che intreccia letteratura e musica

Sarà un appuntamento diverso dal solito quello in programma venerdì 20 febbraio alle 21 a Villa Borletti di Origgio. Il terzo concerto della stagione musicale 2025-2026, intitolata “Oltre il suono”, non sarà infatti un incontro di sola musica, ma un dialogo tra parola e pianoforte dedicato a Dante Alighieri.

Protagonisti della serata saranno il giovane attore Giacomo Lisoni e il pianista Simone Cereda, insieme per lo spettacolo “Dante in parole e musica”.

Dante tra voce e pianoforte

Lisoni leggerà alcuni passi della Divina Commedia, riportando il pubblico dentro i versi danteschi con un recitativo teatrale pensato per valorizzare la forza evocativa del testo. Accanto a lui, Simone Cereda proporrà un repertorio musicale studiato appositamente per integrarsi con le letture, creando un intreccio tra parola e suono.

Non si tratterà quindi di un semplice accompagnamento musicale, ma di un vero e proprio dialogo artistico, in cui la musica diventa parte della narrazione e contribuisce a sottolineare atmosfere, emozioni e passaggi simbolici dell’opera.

Una novità per la stagione di Villa Borletti

L’appuntamento rappresenta un’innovazione per la proposta culturale degli Amici di Villa Borletti.

«E’ una piccola novità che vuole offrire forme artistiche nuove per Villa Borletti – dicono i responsabili dell’asssociazione che da anni lavora per accrescere l’offerta culturale del territorio con proposte di grande qualità – Un recitativo teatrale è la prima di queste graduali innovazioni e diversificazioni che cercheremo di introdurre nel nostro repertorio di offerte di arte e cultura. Rimarrete affascinati dal livello che questo duo inconsueto riuscirà ad ottenere, perché la loro professionalità e il loro amore per la forma d’arte che hanno scelto vi daranno emozioni nuove».

La serata è ad ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.