A Cardano la scienza diventa spettacolo con il “giocoliere della scienza” Federico Benuzzi

Uno spettacolo divertente ed energico, ma anche istruttivo e rigoroso, capace di affascinare adulti e ragazzi e di dimostrare come scienza e arte possano incontrarsi. In modo sorprendente

La scienza può essere spiegata anche attraverso il gioco, il movimento e la meraviglia. È l’idea al centro dello spettacolo “Il giocoliere della scienza”, che sarà in scena venerdì 20 marzo alle 21.15 allo Sbocc, lo spazio che offre clownerie e circoteatro nell’ex bocciodromo di via Vittorio Veneto 1 a Cardano al Campo.

Protagonista della serata sarà Federico Benuzzi, fisico, insegnante e artista di strada, capace di trasformare concetti scientifici complessi in un’esperienza coinvolgente per il pubblico. Il suo spettacolo si muove continuamente tra lezione e performance, combinando divulgazione scientifica e abilità circensi.

Attraverso palline di diverse dimensioni, globi da equilibrio e il diabolo del giocoliere, Benuzzi guida gli spettatori alla scoperta delle leggi della fisica. La giocoleria diventa così uno strumento per mostrare come dalle regolarità dei fenomeni sia possibile individuare leggi e prevedere comportamenti, rendendo visibili e comprensibili principi che spesso restano astratti.

Ne nasce uno spettacolo divertente ed energico, ma anche istruttivo e rigoroso, capace di affascinare adulti e ragazzi e di dimostrare come scienza e arte possano incontrarsi in modo sorprendente.

L’evento è a ingresso gratuito, ma gli organizzatori consigliano la prenotazione.

È possibile riservare il proprio posto chiamando il 347 278 5195 oppure tramite il sito www.sbocc.it

Per chi lo desidera, è prevista anche la possibilità di cenare al Circolo Quarto Stato (consigliabile prenotare per telefono al 349 450 6893 o sul sito www.circoloquartostato.it).

L’iniziativa fa parte della rassegna Circoteatro ed è realizzata in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui SbocciArte Scuola di Circo, Progetto Zattera, la Federazione Italiana Teatro Amatori e il Circolo Quarto Stato – Casa del Popolo.