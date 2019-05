Animali, street food e solidarietà

Tempo incerto nel primo fine settimana di maggio con possibili piogge e nuvoloni ma tanti eventi: da Agrivarese allo street food, senza dimenticare gli appuntamenti per i più piccoli.

METEO

Sabato al mattino variabile e in parte soleggiato, nel pomeriggio più nuvoloso con rovesci e temporali sui rilievi, in possibile transito fino sulla pianura in serata e nella notte. Domenica nuvoloso con residue piogge o temporali al mattino sulla bassa padana, nel pomeriggio miglioramento con schiarite in serata a partire da Piemonte e Lombardia occidentale. Ventilato da Nord e fresco, massime in calo.

INCONTRI

Tornavento – Un pomeriggio di festa dedicato a Tornavento. Sabato 4 maggio, a partire dalle 15, VareseNews,organizza una cerimonia pubblica per premiare ufficialmente la caratteristica frazione di Lonate che ha vinto il contest dedicato al Piccolo borgo più bello della provincia di Varese. Tornavento è stato infatti il più votato dai lettori di VareseNews nell’ambito dell’iniziativa proposta dal nostro giornale (qui la pagina). L’evento è realizzato in collaborazione con Tornavento Vive, Comune e Pro Loco di Lonate Pozzolo e con la partecipazione di Viva Via Gaggio, Cavalieri del Fiume Azzurro e Tercio de Saboya – Tutto il programma

Varese – Agrivarese torna domenica 5 maggio nella versione “Agrivarese in città”. L’appuntamento è come sempre ai Giardini di Varese dove gli allevatori descriveranno le caratteristiche e le storie collegate alle singole razze proprie degli allevamenti del territorio: cavalli, pony, mucche, capre, pecore, conigli, asini, anatre e galline ma anche rapaci e animali, come lama e alpaca. In programma anche degustazioni e incontri – Tutto il programma

Durante Agrivarese tutta l’area dell’iniziativa sarà chiusa alle auto per tutta la giornata di domenica 5. Servizi navetta per raggiungere gli spazi della manifestazione – LE INFORMAZIONI

Varese – Torna ancora una volta la Cena solidale di Varese, da tutti conosciuta con il titolo di “Aggiungi un pAsto a tavola“. Anche quest’anno la cena si terrà sotto la tradizionale tensostruttura allestita in piazza San Vittore: l’appuntamento è per sabato 4 maggio alle 20.00 (Con ingresso dalle 19.30), vigilia della festa patronale di San Vittore. L’iniziativa è promossa da Varesesolidale, l’associazione di associazioni che organizza l’evento ogni anno da ormai cinque anni. – Tutto il programma

Varese –Al sacro Monte di Varese: una fiaccolata benefica finalizzata alla raccolta fondi per sanare le ferite provocate dai devastanti incendi scoppiati dal 2018 ad oggi sul Campo dei Fiori. L’evento consisterà in un percorso che, con partenza dalla prima cappella alle 20.45, giungerà, in circa un’ora e mezza seguendo la Via Sacra, fino alla terrazza del Mosè. All’arrivo a Santa Maria del Monte i partecipanti verranno accolti da un’esibizione canora del Coro Insubriae. Lungo il percorso una guida di Archeologistics, intratterrà i partecipanti brevemente, in un paio di tappe. – Tutto il programma

Varese – Il più grande esperto italiano di birre ospite della biblioteca di Varese. Lorenzo “Kuaska” Dabove dà appuntamento a domenica 5 maggio (ore 18) per un incontro nel quale risponderà a ogni tipo di domanda, spiegherà come descrivere e degustare una birra nel modo corretto e presenterà il suo libro – Tutto il programma

Castello Cabiaglio – Il prossimo appuntamento del Mercato Bio&Solidale del GiustoINperfetto di Castello Cabiaglio è per domenica 5 maggio e sarà la “Festa delle mamme e dei prati”, da vivere in famiglia, con i bambini, alla scoperta degli scorci del paese e della natura del Parco del Campo dei Fiori che lo circonda. Di seguito gli eventi promossi in occasione della manifestazione che ospita come sempre produttori locali, artigiani, hobbisti e un banco gastronomico attenti al rispetto dell’ambiente, dell’etica e del lavoro delle persone, per un consumo responsabile. – Tutto il programma

Brebbia – Restiamo in tema birre: dal blog MaltoGradimento arriva la segnalazione del primo festival di UBeer. Una realtà del nostro territorio che nel prossimo weekend – quello da venerdì 3 a domenica 5 maggio – proporrà per la prima volta un vero e proprio festival della birra artigianale abbinato al proprio marchio. – Tutto il programma

Varese – Un pomeriggio per conoscere meglio le ostetriche. In occasione del 5 maggio, Giornata internazionale dell’ostetrica, l’’Ordine ha organizzato un evento. L’appuntamento è all’Auditorium San Giovanni Bosco – Tutto il programma

Inarzo – Visite guidate e laboratori per grandi e piccini con un obiettivo importante: stare insieme scoprendo la natura. Appuntamento per domenica 5 maggio

Albizzate – Il primo weekend di maggio apre la stagione estiva delle feste all’aperto e si inizia con il CorriScuola, un evento sportivo, culturale e di aggregazione che vede al centro le scuole del territorio e un programma di tre giorni. Si parte venerdì sera alla sala Reni del Municipio con la presentazione del libro “Donne” di Patrizia Emilitri. Sabato 4 maggio serata di festa presso lo Stand degli Alpini con l’aperitivo alle 18,30 e a seguire la ormai classica “panzerottata” accompagnata da musica. Dedicata allo sport la mattinata di domenica 5 maggio con le due corse di 1 chilometro per i più piccoli, accompagnati dai genitori e di 7 chilometri per le vie e i parchi di Albizzate per i più grandicelli e per gli adulti. La partenza alle ore 10 dal campo situato all’interno del municipio e le iscrizioni già raccolte parlano di circa 500 partenti nelle due gare. Il pranzo sarà sempre presso lo Stand degli Alpini mentre il pomeriggio per i più piccoli sarà dedicato a letture animate e laboratori di stampa creativa oltre a giochi per tutte le età. – Tutto il programma

Malnate – Il 5 maggio la Festa Cittadina: il titolo della giornata sarà “Racconti in festa avventure e gesta”. Il programma inizia alle 10 e 30, dalle 12 punti di ristoro – Tutto il programma

Malnate – A Villa Monte Morone arriva Toni Capuozzo. Il giornalista e scrittore sarà ospite del Festival dei Curiosi, domenica 5 maggio, alle ore 17.30. Presenterà il suo libro La culla del terrore. In occasione di questo evento è prevista una visita al sito storico di Monte Morone, alle ore 16.30. – Tutto il programma

Gemonio – Anche quest’anno il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio partecipa alla Giornata europea dei Mestieri d’arte e dopo le passate edizioni dedicate alla fusione in bronzo, alla stampa e al marmo, ora è la volta della ceramica e il suo mondo, fatto di antiche lavorazioni e sguardi contemporanei. In occasione di questa Giornata della Ceramica, domenica 5 maggio il museo propone anche un laboratorio per bambini e adulti, diviso in due turni alle ore 14 e alle ore 15, a cura di Atelier Capricorno con Anny Ferrario e Anna Genzi per imparare a lavorare la ceramica e creare il proprio manufatto da cuocere immediatamente al museo. – Tutto il programma

Cavaria con Premezzo – Si rinnova anche quest’anno l’ormai tradizionale Festa di “Pan, pesitt e salamitt”, organizzata dalla Pro Loco di Cavaria con Premezzo con il patrocinio dell’amministrazione comunale. La festa anche quest’anno si svolgerà presso l’area mercato di fronte al nuovo Palazzo Comunale nei giorni di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio. – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Continuano i festeggiamenti per il 50° dell’Oratorio don Antonio Tagliabue. Da venerdì a domenica diversi appuntamenti – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 4 maggio alle ore 18.00 nella sala Monaco della Biblioteca Comunale “G.B. Roggia” la Delegazione Bustese del Punto Croce organizza un incontro sull’affascinante mondo del ricamo, dal titolo “Il ricamo come narrazione”. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Da venerdì 3 a domenica 5 maggio, presso l’area feste di Cassano Magnago, in via Primo Maggio, l’Associazione Culturale le Officine prosegue con il suo calendario eventi con la celebrazione assoluta della carbonella e della griglia, il BBQ Festival con ingresso gratuito. Costine, grigliate miste di carni pregiate, wurstel, arrosticini abruzzesi, hamburger di chianina e di fassona, dolci americani e molto altro ancora. – Tutto il programma

Legnano – Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione e oltre dieci eventi musicali tra dj set e musica live, esibizioni di artisti di strada, giochi e laboratori per i bambini: è Urban Lake Street Food Festival, evento a cura di Contrada San Magno, realizzato in collaborazione la Città di Legano, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, il Distretto del Commercio Legnano In e Chocolat Pubblicità. Venticinque food truck offriranno cucina gourmet alla portata di tutti – Tutto il programma

Tradate – Il Museo Fisogni organizza, con il patrocinio del Comune di Tradate e dell’Assessore all’ambiente Vito Pipolo e con la collaborazione di Seprio Patrimonio Servizi, della Protezione Civile e della Croce Rossa, una giornata “verde” dedicata alla pulizia della zona del Fontanile. Ritrovo alle 9.00/9.30 al Museo per una colazione offerta, ore 9.45 ci si sposta per iniziare l’attività di pulizia, fino alle 13.00. – Tutto il programma

SPORT

Brusimpiano – Si terrà domenica prossima, 5 maggio, la 14° edizione della cicloscalata non competitiva Brusimpiano-Madonna di Ardena, aperta a ciclisti e podisti che potranno cimentarsi sui 3,5 km. delle rampe di una delle più belle salite del varesotto. Nata per contribuire ai restauri del Santuario affacciato sul lago di Lugano, la manifestazione è promossa da Società ciclistica “Binda”, associazione Amici del Cuvignone e Pro Loco di Ardena che hanno messo a disposizione dei partecipanti premi per tutti e la possibilità di fermarsi a pranzo per continuare in amicizia la giornata di sport amatoriale. – Tutto il programma

Daverio – Giunto alla sua IV Edizione Internazionale, il Trofeo Memorial Luigi Orrigoni, dedicato ad una figura che tanto ha fatto per il nostro territorio sia a livello imprenditoriale che sportivo e la cui famiglia è da tempo vicina a Pallacanestro Daverio, si svolgerà nelle giornate del 3, 4 e 5 Maggio 2019 – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Domenica il Lago Maggiore International Trail: due gare da 55 e da 20 chilometri e una terza non competitiva faranno arrivare un folto pubblico di affezionati. Si tratta di una delle gare più importanti e dal sapore internazionale che dalle sponde del Lago Maggiore attraversa le cime montane della Val Veddasca, Val Molinera, Val Dumentina e della Svizzera italiana. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Alessandro Bergonzoni arriva a Varese con lo spettacolo “Trascendi e sali”. L’appuntamento è al Teatro Apollonio di Varese, in Piazza Repubblica per la sera di venerdì 3 maggio, alle 21 quando l’attore porterà in scena il suo nuovo spettacolo che arriva dopo “Urge” e “Nessi”. – Tutto il programma

Varese – Si intitola “Papà perchè lo hai fatto?” l’ultimo “one man show” di Maurizio Battista, che sarà a Varese sabato 4 maggio alle 21 al teatro Openjobmetis di Varese. Uno spettacolo, come sempre, a pochi biglietti dal sold out: Battista è da anni artista amatissimo nei teatri e in tivù, dove i suoi spettacoli teatrali spopolano su Comedy Central. – Tutto il programma

Gallarate – Il prossimo appuntamento al circolo Arci Cuac è con il teatro: il circolo di via Torino 64 a Gallarate ospita infatti venerdì 3 maggio lo spettacolo “È caduta la Catena”. Un monologo “da ciclista”, brillante e divertente, che vede protagonista l’attrice Mariangela Martino. – Tutto il programma

MUSICA

Busto Arsizio – Feste, psichedelia e cinema indipendente nella settimana del Circolo Gagarin. Nello specifico nel locali di via Galvani 2 a Busto Arsizio venerdì 3 torna la NeverWas Radio Night con un concerto all’insegna della psichedelia mistica degli Al Doum & The Faryds. Domenica 5 ultimo appuntamento con Cine Underground: in anteprima nazionale verrà proiettato il film Straight Edge Kegger, un film sulla scena straight edge, fatto da fan per fan del punk hardcore. Impossibile mancare. – Tutto il programma

Busto Arsizio – La XXXV edizione del Festival chitarristico internazionale bustese, realizzata come sempre con il contributo dell’Amministrazione comunale, esordisce quest’anno venerdì 3 maggio alle ore 21.00 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli Massari con un giovane artista già molto affermato sulla scena internazionale, il chitarrista polacco Andrzej Marcin Grygier, nato a Leszno nel 1998. – Tutto il programma

Gallarate – Legnano – Due giorni da non perdere per gli appassionati di vinili, con l’associazione culturale Rock Paradise. Sabato 4 maggio a Gallarate ci sarà La festa del vinile organizzata in collaborazione con il Naga (Negozianti Associati Gallarate). L’evento si svolgerà per le vie del centro cittadino. Ci saranno migliaia di dischi in vinile, Cd, Dvd, gadget musicali da vendere, comprare o scambiare; Orario: dalle 10 alle 19.

Domenica 5 maggio tocca invece a Legnano ci sarà la 47^ Fiera del disco sempre a cura di Rock Paradise, in collaborazione con l’Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame e l’Associazione il Circolo S. Teresa Mazzafame, presso il Salice Legnano, Via dei Salici 9. L’evento si svolgerà al piano terra e al chiuso, oltre 25 espositori, migliaia di dischi in vinile, Cd, Dvd, libri, HiFi. Ingresso gratuito, possibilità di scambio, ampio parcheggio nelle vicinanza, possibilità di pranzare. Orario dalle 10 alle 20. – Tutto il programma

Saltrio – “Danze dal mondo” è il filo conduttore del Concerto di Primavera che la Filarmonica Saltriese, diretta dal Maestro Massimiliano Legnaro, offrirà al pubblico sabato 4 maggio. L’appuntamento è per le 21 alla Palestra comunale di Saltrio, per una serata di grande musica ad ingresso libero – Tutto il programma

ARTE

Varese – Artista dalla pittura seduttiva, profondamente legato alla tradizione, NICOLA NANNINI presenta in questa nuova personale alla galleria PUNTO SULL’ARTE una serie di 14 dipinti inediti nei quali si può leggere tutta l’evoluzione della sua ricerca fino a oggi. VERNISSAGE SABATO 4 MAGGIO 18-21. – Tutto il programma