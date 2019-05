Passeggiate, feste e concerti per il primo weekend di giugno

Con giugno arrivano le sagre e i festival da vivere all’aperto. Il meteo prevede giornate di sole e finalmente è tempo di uscire e godere di feste ed escursioni all’aria aperta senza dimenticare le celebrazioni per la Festa della Repubblica.

SAGRE E FESTE

Varese – Il 1 giugno “Tuttaunaltrafesta” porta a Varese la campagna dei missionarti del Pime per i popoli del Grande Fiume. Fa tappa sabato 1 giugno in piazza della Repubblica a Varese l’edizione 2019 di Tuttaunaltrafesta, la kermesse itinerante promossa dai missionari del Pime. La carovana di «Tuttaunaltrafesta» è partita da Somma Lombardo il 31 marzo e sta facendo tappa in alcune città della Lombardia: avrà la sua conclusione il 15 settembre a Milano. Quest’anno ha anche un obiettivo particolare: sostenere la campagna «Il grido dell’Amazzonia», promossa dal Pime a sostegno dei popoli della più grande foresta del mondo che papa Francesco ha voluto al centro di un Sinodo, in programma a Roma nell’ottobre 2019 – Tutto il programma

Varese – Torna il Mercatino di via Zanella e sostiene il Parco Gioia. Domenica 2 giugno l’edizione 2019 “Meglio insieme” del mercatino di prodotti artigianali ospitato dal Borgo di Mustonate, che apre alle ore 11 con una lettura di Betty Colombo – Tutto il programma

Lissago – Si rinnova per il primo fine settimana di giugno l’appuntamento con “Lissago Country”, la festa per le famiglie fatta di giochi, creatività e musica promossa dall’Associazione pro scuola materna e dalla parrocchia di Lissago, a sostegno dell’asilo “A.M. e G.B. Dall’Aglio” di via San Carlo 4. Due giorni di festa, sabato 1 e domenica 2 giugno al Campo sportivo di via Salvini che diventa punto di incontro per le famiglie grazie a una serie di attività pensate per il divertimento di grandi e piccini e per condividere i progetti educativi della Scuola dell’infanzia di Lissago. – Tutto il programma

Casciago – Agrirun e Agrifest, Casciago fa festa tra corsa e natura nel fine settimana. Il 1 giugno la quinta edizione della corsa non competitiva per strade e sentieri del paese. Il 2 giugno spazio alla festa dell’agricoltura tra stand di hobbisti, musica, ristorazione e tanto divertimento. Ecco il percorso della corsa e tutto il programma della manifestazione – Tutto il programma

Casalzuigno – In occasione della Festa della Repubblica, Villa Dalla Porta Bozzolo apre alle famiglie per l’intera giornata di domenica 2 giugno, dalle ore 10 alle 18, per una giornata da trascorrere immersi nella bellezza all’insegna del relax e del divertimento, con visite guidate, giochi e laboratori creativi per bambini. E all’ora di pranzo sarà possibile concedersi un picnic sul prato del parco – Tutto il programma

Castello Cabiaglio – Nel mese di giugno raddoppia l’appuntamento con il GiustoInPerfetto per dare vita al Paese dei Bambini: a partire da sabato 1 giugno Castello Cabiaglio si dedica ai più piccoli con una serie di iniziative pensate apposta per loro e che esaltano la dimensione “a misura di infanzia” del borgo incastonato nel cuore del Parco del Campo dei Fiori. E poi domenica 2 giugno, per tutta la giornata, le strade del paese ospiteranno una nuova edizione del mercato bio e solidale, con tante golosità buone e attività per grandi e piccini. – Tutto il programma

Germignaga – Pittori, fumettisti, scrittori e poeti. E poi tanti cittadini e altrettanti bimbi per un’iniziativa che ha l’obiettivo di dire un forte “no” ad ogni forma di violenza sui minori e in particolare alla pedofilia. Si chiama “Giornata dei fazzoletti bianchi” e si terrà sabato primo giugno alla colonia elioterapica di Germignaga. – Tutto il programma

Angera – È tutto pronto, sul lungolago di Angera, per una nuova edizione della Festa organizzata dalla Gido, Massimiliano Mobiglia Onlus. Tre giorni di eventi, musica, buona cucina e tante occasioni per divertirsi con appuntamenti anche per i più piccoli. – Tutto il programma

Induno Olona – Torna la Festa delle rose di Induno Olona. Dopo essere stata cancellata per due volte a causa del maltempo, sabato 1 e domenica 2 giugno la festa si farà, anche se con qualche ritocco al programma. Gli appuntamenti sono tanti – Tutto il programma

Induno Olona – Tre giorni di festa con gli Alpini: da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno alla sede di via Croci è in programma la festa degli Alpini di Induno olona – Tutto il programma

Gornate Olona – Lo splendido scenario del Monastero di Torba offrirà l’occasione di trascorrere una giornata alla scoperta dei mestieri di una volta sotto la guida di esperti artigiani. domenica 2 giugno dalle ore 15 protagoniste saranno le api, preziosissimi insetti per la biodiversità e la tutela dell’ambiente, e le modalità per allevarle. – Tutto il programma

Gallarate – Dai Comics & Games alla Silent disco: l’estate gallaratese parte con il botto. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno il centro di Gallarate diventerà il punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, manga e del mondo dell’“animazione” in tutte le sue declinazioni. E poi, la musica silenziosa sparata nelle cuffie, che avrà come “epicentro” il cortile di Palazzo Broletto. – Tutto il programma

ESCURSIONI

Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio – Sono i protagonisti della tappa varesina di CamminaNatura 2019, la manifestazione promossa per il quarto anno dalle Guide ambientali escursionistiche e Legambiente insieme, per promuovere il ruolo fondamentale delle guide Aigae nel contesto della Primavera della mobilità dolce, con un programma che prevede, su scala nazionale, centinaia di escursioni gratuite. – Tutto il programma

Barasso-Comerio – Quattro escursioni sono in programma domenica 2 giugno per visitare la Grotta Rameron e, in occasione della Festa della Repubblica tutti i bambini fino a 13 anni avranno diritto al biglietto gratuito. Su prenotazione – Tutto il programma

Tronzano – Domenica 2 giugno, su iniziativa delle parrocchie di Pino e Tronzano, nel Luinese, si svolgerà la prima edizione del “Giro delle sette Chiese”, aperta a tutti. Il giro delle sette chiese è un pellegrinaggio a piedi praticato già precedentemente ma formalizzato e rivitalizzato da san Filippo Neri. L’idea di questo interessante pellegrinaggio che permetterà ai presenti di scoprire sette magnifiche chiese del nostro stupendo territorio è di don Eugenio Rossotti, sacerdote residente a Pino, già parroco di Magnago. – Tutto il programma

Saronno – In occasione dell’anniversario della fondazione del Centro Antiviolenza di Saronno avvenuto nel giugno 2012, l’Associazione Rete Rosa Onlus con il Patrocinio del Comune di Saronno, promuove un evento di sensibilizzazione a sostegno dei percorsi di ascolto, accoglienza e assistenza che il Centro attua in favore delle donne vittime di violenza. Ciliegie per tutti sabato 1 giugno a Saronno in Piazza Libertà (lato fontana) dalle ore 14.30 alle ore 19.30. Rete Rosa nell’accompagnamento alle donne vittime di maltrattamento rappresenta una realtà consolidata, centrale non solo per Saronno, ma anche per il territorio circostante – Tutto il programma

Imbersago – Domenica 2 giugno 2019 si camminerà insieme all’Associazione Cammino di Sant’Agostino per celebrare la memoria leonardesca, muovendosi a piedi sul Sentiero di Leonardo: sui luoghi lombardi da lui visitati e sovente riprodotti in opere celeberrime. – Tutto il programma

Biella – Sabato 1 giugno nell’Oasi Zegna si celebrerà l’antica festa della transumanza: come ogni anno, in questo periodo, una mandria di oltre duecento mucche migra per decine di chilometri salendo dalla pianura biellese ai pascoli dell’alta Valsessera. Oasi Zegna offre a tutti la possibilità di vivere l’evento al seguito dei margari e della loro mandria nel tratto più suggestivo del percorso – Tutto il programma

SPORT

Varese – Atteso appuntamento di fine stagione per gli appassionati di pattinaggio su ghiaccio: sabato 2 giugno alle 18,10 (ingresso libero), la pista del PalAlbani ospiterà l’esibizione “Cartoons on Ice” organizzata dalla Pattinatori Ghiaccio Varese (PGV) per celebrare la conclusione dell’annata sportiva. – Tutto il programma

Castelseprio – Appuntamento con uno sport antichissimo, anche se troppo poco conosciuto, nella giornata del 1° giugno a Castelseprio. Il palazzetto intitolato a don Luigi Cremona ospita infatti il 2° Trofeo Enrico Porro, gara interregionale di lotta organizzata dall’unico club che in provincia porta avanti la tradizione di questa disciplina sportiva, il Kokoro Dai di Cairate. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Il Comitato genitori della Scuola “Ezio Crespi” organizza per il 1 giugno, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, “Corro per Vale”, una camminata benefica non competitiva aperta a tutti, dedicata alla memoria di Valentina Bottigelli, alunna dell’Istituto. – Tutto il programma

INCONTRI

Gavirate – Al via a Gavirate il gruppo di lettura pubblico “La fucina della lettura”. Il primo appuntamento, aperto a tutti, è in programma per sabato 1° giugno alle 16 allo Spazio Viola in via Cattaneo 4. A ogni incontro parteciperà un autore di libri che incontrerà i lettori e discuterà con loro. Il primo autore che sarà presente sabato è Manuel Sgarella, giornalista per Varesenews e autore del romanzo “Cosa Rimane di noi” (ed. Amazon Publishing). – Tutto il programma

Castiglione Olona – Come si mangiava nel Medioevo? E gli abiti? Cosa si vendeva e quali tradizioni si rispettavano? Domenica 2 giugno, gli studenti del liceo Curie “occuperanno” la Collegiata per rappresentare la vita del Medioevo. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Gli studenti delle classi quarte del corso Turismo dell’I.S.I.S. “Città di Luino – C.Volontè” invitano alla serata di presentazione del progetto di alternanza scuola-lavoro gli itinerari della memoria. L’evento è in programma sabato 1 giugno a Cassano Valcuvia presso il Teatro Periferico di via IV Novembre 4 alle ore 20.45. – Tutto il programma

Laveno Mombello – «Fare il giornalista oggi, dalla deontologia alle fake news, passando tra i poteri forti». È il titolo dell’incontro che si terrà sabato 1 giugno, dalle ore 15 alle 18, nella vecchia Sala Civica di Laveno Mombello. Organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, in collaborazione con l’associazione culturale “Laveno Eventi” e con il patrocinio del Comune, il corso aperto per chiunque sia interessato all’argomento darà crediti formativi per la stampa (è sulla piattaforma SIGEF per iscriversi e dà diritto a 5 crediti). – Tutto il programma

Porto Ceresio – L’agricoltura lombarda approda a Porto Ceresio, dove domenica prossima, 2 giugno, debutterà il nuovo AgriMercato mensile di Coldiretti e Campagna Amica Varese, realizzato in sinergia con l’Amministrazione comunale. Nel pomeriggio crociere speciali sul lago – Tutto il programma

Jerago con Orago – Aperitivo sotto le stelle al Castello di Jerago. Domenica 2 giugno il Castello di Jerago apre le porte alle future coppie di sposi, mettendole in contatto con le migliori realtà del mondo wedding – Tutto il programma

Somma Lombardo – È in arrivo la sesta edizione di Volandia Model & Games, che si terrà a Volandia l’1 e il 2 Giugno. Una full immersion nel mondo del gioco e del modellismo aereo, ferroviario, militare, navale, automobilistico e meccanico – Tutto il programma

MUSICA, LOCALI E FESTIVAL

Varese – Domenica 2 giugno 2019 a Varese, alle ore 21, nell’Auditorium parrocchiale Don Bosco del rione S.Ambrogio, il coro Sine Nomine diretto da Giuseppe Reggiori, propone un concerto dal titolo “Canta Rabagliati”. – Tutto il programma

Laveno Mombello – Domenica 2 giugno presso Villa De Angeli Frua a Laveno Mombello inizia la V edizione del Festival Il Lago Cromatico. La rassegna verrà aperta dal Fanta Brass Quartet (Matteo Fagiani-Cesare Maffioletti, trombe; Andrea Testa – Giovanni Capelli, tromboni), una giovane formazione nata nel Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo e che ha già ottenuti numerosi riconoscimenti. – Tutto il programma

Viggiù – Anche quest’anno la Filarmonica Puccini di Viggiù offrirà il tradizionale “Concerto per la Festa della Repubblica”. L’appuntamento è per sabato 1 giugno alle 20.30 al parco di Villa Borromeo. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Ultimo fine settimana del Circolo Gagarin, prima della pausa estiva. Passate a salutare – Tutto il programa

ARTE e VISITE GUIDATE

Lozza – Torna domenica 2 giugno al Minigolf di Lozza la mostra di opere in legno, un’iniziativa che permetterà di ammirare le opere di oltre trenta artisti. Dalle 10 fino alle 19 i visitatori avranno anche la possibilità di votare per l’autore che li avrà maggiormente convinti – Tutto il programma

Venegono Superiore – L’arte di Gianfranco Tassi racconta il dramma e la speranza delle migrazioni. La mostra, dal titolo “Colonna sonora”, si inaugura sabato 1 giugno alle 17, al Castello dei Missionari Comboniani – Tutto il programma

Busto Arsizio – In occasione della mostra Miniartextil Humans in corso nelle Sale Gemelle del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio, domenica 2 giugno 2019 alle ore 15.30, spazio a miniarte la grande mostra per i piccoli. – Tutto il programma

Milano – Domenica 2 giugno, in occasione della XVI giornata europea dei Musei a cielo aperto, tante occasioni per scoprire il Cimitero monumentale di Milano, uno dei luoghi più suggestivi e ricchi d’arte del capoluogo lombardo, con tantissimi legami anche con Varese e la Valceresio, a partire dal suo creatore, l’architetto indunese Carlo Maciachini, fino alle tante e splendide opere d’arte lasciate da artisti della Valceresio, come Enrico Butti di Viggiù. – Tutto il programma