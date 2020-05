Lungo weekend e brevi gite per il ponte con i bambini

Per il lungo ponte dal 30 maggio al 2 giugno il meteo prevede sole e velature, con temperature che non superano i 22 gradi e qualche possibile pioggia nella giornata di domenica. L’ideale per passeggiate, giri in bicicletta o brevi gite a misura di bambino, e sempre all’interno di Regione Lombardia ed evitando assembramenti.

E ancora spettacoli online e tante iniziative fatte di laboratori, letture condivise e attività creative proposte enti e associazioni del territorio.

Di seguito le ultime proposte, altre sono condivise sul gruppo Facebook VareseNews Bambini.

FUORI PORTA

Passeggiate e tuffi: sui laghi le spiagge libre sono tutte praticabili (Ispra, Luino, Angera e Leggiuno solo per citarne alcune) mentre il Parco del Campo dei fiori offre mille sentieri adatti anche alle famiglie per bambini > Tutte le proposte

Un giro in bicicletta: condividere un giro in bicicletta, genitori e figli, può essere molto divertente, per i bambini, ma anche per mamma e papà. Nel weekend Si possono sfruttare le piste ciclabili di cui è ricca la nostra provincia, con attenzione alle attrezzature giuste > I percorsi anche per famiglie

Brusimpiano: una passeggiata non impegnativa alla scoperta della cascata del Trallo, immersa nei boschi della Valceresio > Leggi qui

Somma Lombardo: dopo due mesi di stop, il Parco-Museo del volo di Volandia riapre al pubblico venerdì 22 maggio, con i suoi grandi spazi interni ed esterni per grandi e piccini > Leggi i dettagli

Inarzo: nell’Oasi della palude Brabbia aprono i sentieri ma rimangono chiusi il capanno di osservazione e il centro visite, e non sarà possibile parcheggiare lungo la via di accesso alla riserva > Le nuove regole

Tradate: “Facciamo due passi senza una meta precisa. Lo spazio non manca, ma attenzione a distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine”. Questo l’invito del presidente del Parco Pineta ricco di boschi, prati e sentieri > Scopri di più

Saronno – Lomazzo: il Parco del Lura ha riaperto i suoi sentieri e propone una serie di laboratori ed esplorazioni per scoprire la meraviglia della biodiversità, anche sui balconi e nei giardini di casa > Scopri di più

FUORI PROVINCIA

Pavia: l’Orto botanico dell’Università e museo Kosmos propongono tre iniziative speciali, in tutta sicurezza e in presenza per le famiglie con bambini ricche di laboratori, giochi e passeggiate tra sabato 30 e domenica 31 maggio > Come partecipare

Valbrembo (BG): ha riaperto il Parco faunistico delle Cornelle, con nuovi cuccioli e nuovi protocolli per la sicurezza, tra cui l’acquisto dei biglietti online, mascherine obbligatorie e misurazione della temperatura all’ingresso > Per saperne di più

STORIE E SPETTACOLI

Varese: doppio appuntamento per bambini venerdì 29 maggio sui social di Progetto Zattera Teatro: il Tg Zattera, solo notizie per sorridere, alle ore 19, preceduto alle ore 10 da Pillole di “Fisica sognante” > Come partecipare

Besnate: l’associazione teatrale Oplà rilancia la sua attività con due rassegne di teatro per famiglie “a domicilio”. Sabato 30 maggio c’è il Teatro fatto in casa, mentre si prepara la nuova rassegna “on the road” > Scopri di più

Vedano Olona: online i racconti del “Binomio suonato”, progetto ispirato a Rodari e creato dall’autrice Giuditta Campello e il chitarrista Claudio Cornelli che pubblicano ogni settimana una “storia suonata”, con diverse attività proposte ai bambini > Leggi qui

Cazzago Brabbia: proseguono le “storie virali” condivise sui social da Betty e Chicco Colombo, fondatori del Teatro dei burattini di Varese. Una lettura teatrale al giorno, attingendo ad albi illustrati, teatro kamishibai, burattini e diverse tecniche di narrazione > Guarda qui

Varese: i ragazzi della 2^ liceo economico sociale del Maria Ausiliatrice di Varese pubblicano ogni giorno sui social le loro favole originali perché i genitori possano leggerle ai loro bambini > Scopri di più

SFIDE DI CREATIVITÀ

Varese 4U: prorogato fino al 10 giugno il contest per disegnare la Mascotte Archeo di Varese 4U ispirata ai siti archeologici del nostro territorio. alla sfida possono partecipare bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni inviando il loro disegno a bambini@varesenews.it > Maggiori informazioni

Travedona Monate: l’amministrazione comunale, insieme a iCare e Proloco propongono ai residenti più giovani il concorso “RiscopriAmo“, invitandoli a raccontare le cose positive scoperte durante il lockdown > Leggi di più

Bodio Lomnago: si intitola “Un disegno, una comunità” il contest promosso dal Comune per i bambini tra 6 e 10 anni che in questi giorni hanno ricevuto un kit di matite colorate e fogli per fare un disegno a sostegno degli esercenti > Tutti i dettagli

Fagnano Olona: la scrittrice Laura Orsolini propone ai lettori del suo ultimo romanzo “Play” un concorso per creare il trailer del libro. In palio, naturalmente, tanti libri > Per saperne di più

GIOCHI E LABORATORI

Tradate: tra i nuovi laboratori creativi proposti da Parco RTO c’è la costruzione di un rifugio per bombi, da costruire passo passo assieme ai genitori per divertirsi e proteggere insieme gli insetti impollinatori > Scopri come fare

Gallarate: il MA*GA affida ai social i suoi laboratori per i più piccoli Lab Inside, sempre legati all’arte contemporanea, tra forme, colori, segni e anche concetti > La proposta

Varese: l’appuntamento con i giochi circensi da fare in casa è per tutti i bambini, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Kabum, ogni venerdì alle ore 17 > Leggi qui

Jerago con Orago: ripartono a maggio, ogni sabato alle ore 10, le attività per bambini della biblioteca con “Letture a tutto schermo” via social della bibliotecaria Katia che proporrà ogni settimana la lettura di un albo illustrato, seguita da un laboratorio a tema sempre diverso > Come partecipare

Crosio della Valle: i docenti dell’Accademia Camille SaintSaëns propongono una serie di video per condividere in famiglia giochi e momenti costruttivi basati sui suoni > Scopri di più