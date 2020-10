Parole, note e solidarietà colorano il weekend

Ricordandoci sempre di indossare la mascherina e tenere le distanze di sicurezza, c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra i tanti appuntamenti di questo weekend di ottobre. Prende il via Duemilalibri il festival del libro e dell’autore a Gallarate e in tutta Italia il Fondo Ambiente Italiano apre le porte dei beni per le giornate FAI d’Autunno.

METEO

PREVISIONI – Cielo sereno e aumento delle temperature nel weekend. La perturbazione responsabile delle piogge degli scorsi giorni si allontana dalla nostra Regione e lascia spazio al sole – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – Giornate Fai D’autunno, beni aperti anche nel Varesotto. Sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre tornano le Giornate del Fondo Ambiente Italiano. Ecco i beni aperti sul territorio – Leggi l’articolo

BORGOMANERO – La Villa Marazza a Borgomanero apre le porte per le giornate Fai d’autunno. La Fondazione Marazza è aperta al pubblico dal 1971 come Biblioteca Pubblica e Casa di Cultura. Conta attualmente oltre 110.000 volumi – Leggi l’articolo

VARESE – Foliage: gli appuntamenti autunnali all’Isolino Virginia. Le uscite del mese di ottobre organizzate da Archeologistics all’Isolino Virginia permettono di ammirare il foliage in un sito archeologico immerso nel lago di Varese – Leggi l’articolo

VARESE – Una domenica da volontari per sistemare i sentieri del Campo dei Fiori. L’associazione Amici del Campo dei Fiori organizza per il 18 ottobre una giornata dedicata alla pulizia di uno dei sentieri duramente colpito dall’ultima ondata di maltempo – Leggi l’articolo

VARESE – La pizzoccherata della Croce Rossa sarà solo d’asporto. Sarà possibile ritirare le porzioni prenotate dalle ore 18:30 alle ore 20:00 di domenica 18 ottobre – Leggi l’articolo

BESANO – Rinnovato e più multimediale: riapre il Museo dei fossili. La nuova stagione, nei nuovi spazi, si inaugura venerdì 16 ottobre alle 11.30 con ingresso e visite guidate gratuite nel pomeriggio – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – “Tuttaunaltrafesta Missione inclusione”: la fiera solidale è al Pime. Performance teatrali, laboratori e concerti per grandi e piccini per tutta la giornata di domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 18.30 – Leggi l’articolo

VARESE – Il mondo delle sedie Thonet in mostra a Velate. Dal 17 ottobre “Thonet. La rivoluzione del legno curvo”, una mostra “Phygital” su una delle innovazioni tecnologiche più artistiche dell’800 – Leggi l’articolo

MILANO – PeriferiArtMi, un weekend alla scoperta di antichi borghi e nuovi quartieri di Milano. Dal 16 al 18 ottobre, nuovi appuntamenti dell’iniziativa promossa dalla Consulta Periferie Milano per promuovere borghi e quartieri meno conosciuti della città – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Auto, moto e bici d’epoca protagoniste nel weekend di Malpensafiere. Sabato 17 e domenica 18 ottobre l’attesa “Mostra-Scambio” organizzata dal Auto Moto Club Anni 70 in collaborazione con il Comune di Busto. Ben 450 gli espositori previsti – Leggi l’articolo

VARESE – L’EcoRun si sdoppia e “tira la volata” al Parco Gioia. Gli appassionati di podismo possono partecipare alla “Virtual Race” oppure a una staffetta interna a Villa Mylius per sostenere gli ultimi lavori del parco giochi inclusivo quasi terminato. Appuntamento sabato 17 e domenica 18 ottobre – Leggi l’articolo

VARESE – Varese capitale del remo con quattro giorni di “supercampionato” italiano. Da giovedì 15 a domenica 18 si rema alla Schiranna per assegnare i tricolori di tutte le categorie per la prima volta riunite in un’unica manifestazione. Vietato l’ingresso al pubblico, incrementate le misure di sicurezza – Leggi l’articolo

EVENTI – Lo spettacolo del foliage all’Oasi Zegna. Approfittando di temperature ancora miti e della luce ancora calda, Oasi Zegna propone esperienze dedicate ai colori dell’autunno e sei imperdibili weekend guidati, alla scoperta di questo meraviglioso ed affascinante momento dell’anno – Leggi l’articolo

SANTA MARIA MAGGIORE – “Fuori di zucca” ritorna a Santa Maria Maggiore. Musica, piatti tipici, arte e storia riempiranno il borgo al centro della Val Vigezzo per una nuova edizione del tradizionale appuntamento dedicato alle zucche – Leggi l’articolo

MUSICA

MUSICA – “Vieni con me”, un film per raccontare Paolo Conte. Torna nelle sale dal 15 al 18 ottobre 2020 il film di Giorgio Verdelli, dedicato al cantautore di Asti con testimoniante di amici e colleghi – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Al via gli incontri chitarristici e mandolinistici bustesi con il quartetto a plettro Renzo Pistoletti. Inizia sabato 17 ottobre nella sala della Pro Busto la decima stagione degli “Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi” con il quartetto Renzo Pistoletti – Leggi l’articolo

CARDANO A CAMPO – Il Circolo Quarto Stato festeggia in musica il suo nono compleanno. Per un luogo di incontro e vicinanza “fisica” non è facile vivere questi tempi. Ma non per questo il Circolo rinunci a festeggiare, con la necessaria attenzione – Leggi l’articolo

TURATE – Turate, da iComHub nuovo servizio di ristorazione e musica Live!. Anche il prossimo fine settimana iComHub presenta serate all’insegna della musica dal vivo. Da questo weekend il ristorante Km11 si rinnova con prodotti Italiani e piatti preparati con cura dai nostri chef – Leggi l’articolo

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Musica e solidarietà all’Auditorium di Maccagno. Sabato 17 ottobre alle ore 21 all’Auditorium Comunale di via Pietro Valsecchi 23 Claudio Borroni presenterà la Mamo’s Band – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Ultimi due venerdì per la musica da camera a Busto Arsizio con Musikademia. La sala Pro Busto ospita i due concerti di chiusura della 5a stagione: il 16 ci sarà il duo Cultraro-Guerra, il 23 gran finale dedicato a Ludwig Van Beethoven – Leggi l’articolo

VERBANIA – Un weekend di musica, al via il Festival Corale del Lago Maggiore. Al via dal 16 ottobre. Torna anche Archivi Corali, in programma dal 19 al 25 ottobre – Leggi l’articolo

ARTE

GEMONIO – Museo Bodini, a Gemonio si “vive“ il realismo esistenziale. Quattro esposizioni e una collana di saggi per interrogarsi su una corrente squisitamente milanese che ha trovato la sua culla fra le Prealpi varesine – Leggi l’articolo

CUVIO– Le opere di Giancarlo Ossola alla Piccola Galleria del Disegno di Cuvio. Dodici disegni su carta a mano realizzati nel periodo dal 2004 al 2008 per rendere omaggio al segno artistico lasciato dall’artista – Leggi l’articolo

GALLARATE – Gallarate: Civico 3 riparte con la mostra “Frammenti” . L’inaugurazione della mostra dell’artista Sofia Mariotti domenica 18 ottobre, alle ore 18.oo – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Libri che diventano opere d’arte. Alla Boragno la mostra di Marica Casagrande. La bibliotecaria di Azzate ha dato nuova vita a volumi ormai “logori” facendoli diventare altro. Le sue opere saranno in mostra a Busto Arsizio – Leggi l’articolo

TEATRO

TEATRO – Al via la stagione teatrale presso la Fondazione Claudia Lombardi. Nove spettacoli di cui tre per bambini, con possibilità di cenare sul posto in compagnia degli artisti o di condividere gustose merende – Leggi l’articolo

MALNATE – “Arbre magique”: spettacolo nel parco di Villa Braghenti. Promosso dalla Biblioteca di Malnate lo spettacolo teatrale di Jane Bowie in programma sabato 17 ottobre alle ore 15.30 nel Parco, per bambini e famiglie – Leggi l’articolo

CASTELLO CABIAGLIO – Due spettacoli itineranti “nella natura”, per grandi e piccini. Domenica 18 ottobre Teatro periferico propone alle famiglie “Boschi favolosi” – alle ore 15 da Monteggia – e “Narciso” per gli adulti alle 18.30 da Filin – Leggi l’articolo

CREMENAGA – A Cremenaga lo spettacolo “Giungla” apre il programma di “Piambello dal vivo” . L’appuntamento è per domenica 18 ottobre alle 16.30 in via Vittorio Veneto, 23. Ingresso gratuito con prenotazione – Leggi l’articolo

LIBRI

GALLARATE – Canzoni popolari, musica jazz e storia locale: il primo weekend di Duemilalibri. Tutti gli eventi del primo week end del festival culturale Duemilalibri di Gallarate – Leggi l’articolo

VARESE – Incontriamoci-in, scrittori che ricevono i lettori su appuntamento. Dopo Santi Moschella e Fabio Scotto è la scrittrice Giovanna De Luca a ricevere i lettori alla Cartolibreria Gian-pi di Casbeno venerdì 16 ottobre dalle 15,30 alle 17,30 – Leggi l’articolo

BESOZZO – “La disinformazione ai tempi di internet” arriva a Besozzo. Perché condividiamo le “bufale”? Perché le fake news sono tra i contenuti più letti sui social? Un libro di Danilo Sacco analizza la questione. Presentazione Sabato 17 ottobre nel Palazzo Comunale – Leggi l’articolo

VEDANO OLONA – A Vedano Olona una serata con Ivano Cogo sulla poesia di Petrarca. Venerdì 16 ottobre alle 21 in Sala consiliare una serata dedicata al Canzoniere di Petrarca. Ingresso libero, prenotazione online obbligatoria – Leggi l’articolo

INCONTRI

VARESE – Prigionieri nella loro stanza, Hikikomori i giovani che non escono di casa. A Villa Recalcati venerdì 16 ottobre alle 21 nell’ambito del Premio Chiara lo psicologo Marco Crepaldi presenterà il libro “Hikikomori” (Alpes) – Leggi l’articolo

ANGERA – Il declino delle api e le soluzioni possibili, incontro ad Angera. Appuntamento sabato 17 ottobre, alle ore 17.15, con il patrocinio della Città di Angera – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – Doppio appuntamento domenicale con l’associazione Storiae. A Rescaldina si rivivrà la “Vita di Maria di Nazareth” con una storica dell’arte, al Gagarin invece “Pirati, corsari e bucanieri” – Leggi l’articolo

ITINERARI

SALTRIO-ARZO- “Di cava in cava”, escursione transfrontaliera nel Giurassico. Una passeggiata guidata di 9 chilometri alla scoperta delle cave di roccia tra Saltrio e Arzo è in programma per domenica 18 ottobre – Leggi l’articolo

TURISMO – Scoprire la Val Grande, dalla strada Sutermeister alle coppelle dell’Alpe Prà. Immerso nella natura selvaggia della Val Grande si snoda un percorso ricco di storia – Leggi l’articolo

WEEKEND – Tra mulattiere e sentieri, escursione guidata nel Parco della Val Grande. Domenica 18 ottobre il Parco propone un itinerario tra i boschi della Valle Intrasca – Leggi l’articolo