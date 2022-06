Girinvalle 2022, il programma di tutti gli stand

E alla fine ci siamo. Il Girinvalle sta per iniziare: in questi mesi le sei Pro loco della valle Olona hanno fatto i salti mortali per dar vita a una manifestazione tanto amata, ma che richiede notevoli sforzi organizzativi. Alzare il Sipario su un evento del genere, che porta migliaia di persone lungo le rive del fiume Olona è impegnativo, ma i volontari non si sono lasciati scoraggiare da questo immane lavoro.

Il desiderio di regalare ai loro concittadini un weekend di festa ha prevalso su tutto e con il consueto impegno e tanta determinazione, le Pro loco sono pronte a regalarci un grande ritorno al Girinvalle, dopo due anni di assenza.

Ecco gli appuntamenti di ciascuno stand.

OLGIATE OLONA

La festa olgiatese come ogni anno anticipa il fine settimana con serate speciali all’interno della rassegna “Magiche serate in valle“. Questa volta il divertimento inizierà il venerdì 17 giugno, con la festa degli oratori, proseguirà sabato 18 con l’intrattenimento musicale dei Bon Jovi Tribute Band e la cena con pulled pork, infine domenica 19 il Girinvalle tornerà col botto, con gli appuntamenti più amati della Pro loco Olgiate Olona, come il giro in barca sul fiume Olona, la corsa delle paperelle e il servizio ristoro con la picanha come piatto del giorno. Inoltre, domenica 19, per tutto il giorno resterà aperta la chiesa di sant’Antonio Abate, che chi passeggia in valle potrà scegliere di visitare.

MARNATE

Marnate inizia il Girinvalle sabato 18 giugno con un aperitivo letterario nella vecchia stazione di Prospiano, di fronte al bunker, dove gli Amici della Ferrovia della Valmorea daranno spazio alla presentazione del libro di Carlo Bardelli “L’ultimo Scriba”, seguito da un brindisi insieme. La festa ufficiale sarà poi dalle 19 alla stazione di Marnate, consueta location in cui la Pro loco regalerà una serata di divertimento, con l‘animazione musicale di GiudyBrutto e l’apertura dello stand gastronomico. Domenica 19 dalle 10 partirà la giornata di animazione e divertimento, con il battesimo della sella, sport e divertimento e animazione e laboratori. Sarà presente anche un apecar con frutta fresca che nel pomeriggio darà sollievo a chi passeggerà in valle con il caldo.

GORLA MINORE

Anche il Girinvalle di Gorla Minore aprirà i battenti sabato 18 giugno, con una cena di golosità gastronomiche, con gli arrosticini abruzzesi e l’Happy Birra dalle 22.30. Ad allietare la serata musicale ci saranno i Cristoni D’avena, per un revival divertente che ricorderà a tutti l’infanzia.

Domenica 19 giugno la Pro loco Gorla Minore ha scelto diverse proposte per allietare la giornata del Girinvalle, con la musica del Centro Musicale Carlo Ronzoni, l’esibizione dell’associazione Anima e lo spettacolo degli Artisti di Strada. Per chi vorrà portare il suo fidato amico scodinzolante con sé, ci sarà la passeggiata a sei zampe con Casa Gino. Per finire la domenica si concluderà con la serata musicale con Nino Leuci.

SOLBIATE OLONA

Per la seconda volta, dopo il fortunato esordio del 2019, anche la Pro loco Solbiate Olona inizierà il Girinvalle già dal sabato sera, con il punto ristoro e la possibilità di ascoltare musica e ballare grazie alla Balcon Band, sempre apprezzata in valle Olona.

Domenica 19 la giornata proseguirà con animazione e divertimento, con i pony, i gonfiabili e il ciclotornio, con la possibilità di crearsi la propria trottola pedalando. Infine i visitatori avranno la possibilità di scoprire le bellezze della valle Olona, grazie all’associazione Ecomuseo della Valle Olona, che aggiornerà i visitatori sui suoi interessanti progetti di valorizzazione del territorio.

FAGNANO OLONA

Come di consueto la Pro loco Fagnano Olona sarà domenica 19 giugno nell’area dei Calimali per una giornata di festa e allegria con il sempre apprezzato punto ristoro e animazione per grandi e piccini. In particolare si potrà visitare la foresta incantata con l’animazione Medieval Fantasy riservata a tutti i bambini. Ci sarà inoltre la possibilità di immergersi nel mondo delle principesse e dei supereroi e partecipare a una gara di disegno: i più piccoli potranno creare un disegno partendo da una mascherina, un modo creativo per trasformare un oggetto ormai diventato comune, in una creazione di fantasia.

GORLA MAGGIORE

Anche Gorla Maggiore vivrà il Girinvalle domenica 19 giugno, con una giornata di proposte divertenti pensate con il consueto impegno da Pro loco Gorla Maggiore. Oltre alla possibilità di gustare la pizza – novità 2022 – ci saranno i gonfiabili, una rievocazione medievale, animazione per bambini e musica anni 90-2000 con Radio Millennium.

Tante idee e proposte variegate per un weekend perfetto per riscoprire le bellezze della valle Olona. Il consiglio è quello di passeggiare lungo il fiume e nei tratti della ciclo-pedonale e raggiungere ciascuno stand, in cui sarà possibile vivere esperienze interessanti, assaggiare buon cibo e divertirsi, grazie alle instancabili Pro loco e al loro lavoro ricco di passione.