A Vergiate il primo Palio del Lago di Comabbio

I cinque comuni che si affacciano sullo specchio d’acqua si sfideranno a prove di abilità in un fine settimana dedicato al divertimento

Si disputerà alla spiaggia di Corgeno (Vergiate) il primo Palio del Lago di Comabbio. L’evento fissato per il fine settimana del 25 e 26 giugno vedrà gli abitanti dei cinque comuni di Comabbio, Mercallo, Ternate, Varano Borghi e Vergiate sfidarsi in prove di abilità per aggiudicarsi il primo posto.

Il programma del Palio del Lago di Comabbio

Il programma comincerà sabato 25 giugno alle 20.15 con la sfilata degli atleti, l’intervento delle autorità e l’esibizione dei bersaglieri della Fanfara A. Vidoletti. Alle 20.45 si comincerà subito con la prima gara: lo spaccalegna. Alle 21.30 si conoscerà la classifica parziale e si concluderà la serata con musica e balli.

Domenica 26 giugno si riprenderà alle 11.45 con la messa e alle 12.30 con l’apertura dello stand gastronomico alla Canottieri Corgeno e al ristorante Lago dei cigni. Alle 14 ci sarà il secondo gioco: la staffetta. Alle 14.30 partirà invece la corsa dei bambini del lago. Alle 15.15 verrà comunicata la classifica parziale e si premieranno i bambini. Alle 15.30 si disputerà il terzo gioco, il tiro alla fune, mentre alle 17 sarà il momento della quarta competizione con la gara dei pedalò. Dopo aperitivo e cena, la gara riprenderà alle 20.30 con l’ultima sfida: ul resegun. La serata si chiuderà con la musica di Roby Bottini e Gianna Della Corte.

Gli organizzatori del Palio del Lago di Comabbio

L’evento è a cura di Comune di Vergiate e Pro Loco Vergiate, Comune di Mercallo, Comune di Comabbio, Comune di Ternate, Comune di Varano. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Parco del Ticino, Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino, Terra dei due Laghi, Aces e Comunità pastorale di Vergiate. Gli sponsor che hanno sostenuto l’evento sono: Conforama, Centro Radiologico Polispecialistico dei Laghi, Vernocchi Giuseppina, Balconi Giannino srl, Casa del Popolo Vergiate, Dothnet Consulenza Informatica, Tramonto Antonio, Stile Casa 4.0, RTM Service srl