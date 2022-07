È tempo di tornare alle buone vecchie abitudini estive, il CBF – Carnago Birra Festival riparte e lo fa con i festeggiamenti per la sua decima edizione. L’appuntamento è dal 28 al 31 luglio nello splendido parco di Birrificio Settimo a Carnago (Via Monte Rosa 33) per bere, mangiare e ballare in compagnia!

Il programma è ricco e vario per rispondere alle esigenze di tutti, amanti della birra, buon gustai e famiglie.

Ben 25 spine sempre attive sapranno soddisfare anche i palati più esigenti, con un’ampia rosa di proposte di Birrificio Settimo e una selezione dei birrifici italiani e internazionali che spaziano dagli stili più classici a interessanti sperimentazioni. Per l’occasione Cristian Pizzi, birraio di Settimo, proporrà una birra speciale dedicata proprio al decimo compleanno del CBF.

Inoltre, quest’anno grazie alla collaborazione con Drink Me si potranno gustare anche ottimi cocktail e vini al calice.

Dalla cucina usciranno i grandi classici con un’attenzione anche a piatti vegetariani e per i più piccoli, senza dimenticare la pizza.

Infine, si ballerà. Tutte le sere con musica live e proposte varie adatte a tutti, dalle famiglie ai ballerini più infuocati.

Ingresso libero

Orari

Giovedì 28 luglio, dalle 19.00 alle 02 .00

Venerdì 29 e sabato 30 luglio, dalle 18.00 alle 02.00

Domenica 31 luglio dalle 17.30 a mezzanotte

Facebook | Instagram