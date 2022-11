Memoria e scelte di vita in due convegni alla Liuc

“La memoria, una chiave per il futuro: storia e cultura di impresa come elemento di sviluppo”, ore 17:30 – Conversazione in Biblioteca con Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli e Presidente di Museimpresa, autore della recente pubblicazione “L’Avvenire della memoria” (Egea, 2022). Qui tutte le info: https://www.liuc.it/eventi/la-memoria-una-chiave-per-il-futuro-storia-e-cultura-di-impresa-come-elemento-di-sviluppo/ L’evento rientra anche nella Settimana della Cultura d’Impresa: https://www.liuc.it/eventi/a-scuola-dimpresa/

“Prendi in mano la tua vita: vedere oltre è sempre una scelta”, ore 17.30 – Daniele Cassioli, sciatore nautico e dirigente sportivo italiano, ipovedente dalla nascita, incontrerà studenti e cittadini. Come dare una svolta alla nostra vita? E quali sono i talenti che possediamo con i quali possiamo raggiungere le vere mete della nostra esistenza? Il dibattito si svilupperà attorno a questi e altri stimolanti interrogativi. Qui la news: https://www.liuc.it/universita/terza-missione/prendi-in-mano-la-tua-vita-incontro-con-daniele-cassioli/