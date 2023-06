Quarta edizione di Sesto Calende in Vinile 2023

L’Associazione 33&45 riempie le strade e il Lungo Ticino di Sesto Calende di musica, vintage e dischi in tutti i supporti e formati. Con il patrocinio del Comune di Sesto Calende, tra Piazza Garibaldi e Piazza De Cristoforis, giù fino alla passeggiata di Viale Italia, arriva “Sesto Calende in Vinile 2023″, quarta edizione, domenica 11 giugno dalle 10 alle 18.

L’obiettivo è la promozione della cultura musicale in tutte le forme, senza alcun limite o confine: un’iniziativa in cui cultori, hobbisti e collezionisti presenteranno il proprio materiale, in tutti i generi e formati. L’intento è soddisfare ogni palato: dal più raffinato collezionista, al curioso appassionato, anche DJ e producers; dal maniaco di seconda mano, a chi è sempre in cerca di buoni affari: troverete supporti audio, vinili e materiale

fonografico, CD e DVD, libri, oggettistica, rarità e memorabilia.

Ingresso gratuito, adatto a tutta la famiglia: l’evento è outdoor, per cui seguiteci sui social per ogni aggiornamento. Trovandoci in centro città, bar e aree ristoro saranno presenti e limitrofe al luogo di svolgimento.

Si invitano i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori.

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1334668074060191