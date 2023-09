“Quatar pass a la Riva”, la festa è in strada in via Riva a Gallarate

A Gallarate le serate di animazione estiva non sono solo in centro: il Naga – il comitato dei commercianti – propone per il terzo anno la festa “Quatar pass a la Riva”, dove il riferimento è a via Riva, la strada che unisce il quartiere Cascinetta e la zona di via Vespucci.

«Durante queste giornate il Comitato Commercianti Centro Cittadino in collaborazione con i commercianti della zona vuole organizzare un’occasione di intrattenimento» spiegano dal Naga. Tre giorni, dal 7 al 9 settembre, con stand gastronomici, esibizioni e musica dal vivo, oltre a truccabimbi, gonfiabile e tiro a segno.

Questo il programmo completo:

Giovedì 7 settembre apertura dello stand gastronomico dalle 18.00 alle 24.00 ed esibizione delle discipline della palestra XXL dalle 19.00 alle 22.00;

Venerdì 8 Settembre apertura dello stand gastronomico dalle 12.00 alla 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00 e dalle ore 21.00 live music con Zucchero Tribute Sugarlive;

Sabato 9 Settembre apertura dello stand gastronomico dalle 12.00 alla 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00 e dalle ore 21.00 live music con Rocket Roulette;

In tutte le serate DJ set sino alle ore 23.30.